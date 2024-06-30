Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га
За прошедшие сутки в республике обнаружено 2 возгорания, в Хоринском и Курумканском районах. «Благодаря профессионализму наших лесников, очаги оперативно ликвидированы, причиной их возникновения стала сухая гроза», - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 30 июня продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском и Муйском районах.
Новых возгораний не зарегистрировано.
Пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района ликвидирован на площади 42 га. Также ликвидировано возгорание в Баунтовском районе на 74 га.
С огненной стихией борется 251 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.
О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии - 20-44-44.
Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии
Общество, Фото:
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