Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га



За прошедшие сутки в республике обнаружено 2 возгорания, в Хоринском и Курумканском районах. «Благодаря профессионализму наших лесников, очаги оперативно ликвидированы, причиной их возникновения стала сухая гроза», - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 30 июня продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском и Муйском районах.



Новых возгораний не зарегистрировано.



Пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района ликвидирован на площади 42 га. Также ликвидировано возгорание в Баунтовском районе на 74 га.



С огненной стихией борется 251 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га.



В Бурятии введён особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.



О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии - 20-44-44.

