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Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии

Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии
Общество,  Фото:скриншот
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га

За прошедшие сутки в республике обнаружено 2 возгорания, в Хоринском и Курумканском районах. «Благодаря профессионализму наших лесников, очаги оперативно ликвидированы, причиной их возникновения стала сухая гроза», - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 30 июня продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров: в Северо-Байкальском, Баунтовском и Муйском районах.

Новых возгораний не зарегистрировано.

Пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района ликвидирован на площади 42 га. Также ликвидировано возгорание в Баунтовском районе на 74 га.

С огненной стихией борется 251 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га.

В Бурятии введён особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии - 20-44-44.
лесные пожары агентство лесного хозяйства

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