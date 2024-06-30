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Было — стало: а что там было на «Баргузине»?

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
О декоративном панно семидесятых годов прошлого века

Похоже, мы теряем ещё одно культурное наследие

- Когда в прошлом году у гостиницы «Баргузин» появился забор, я подумал: неужели решили отреставрировать панно на фасаде? Но нет. Цель, как видим, банальна — просто расширить площадь заведения. А как же искусство? Ну, может за забором все забудут, что там что-то было на стене, а потом, глядишь, и не вспомнят... С этим панно и раньше не особо-то церемонились — перекрывали баннером «юбилеи, свадьбы, корпоративы, миланы» и никто не возмущался, — вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.

Автор этого панно — заслуженный художник Бурятии и России Лев Александрович Лабок. На сайте минкульта пишут: «Среди известных его работ — монументальные панно на фасадах Республиканской библиотеки им. М. Горького, Дома культуры железнодорожников, гостиницы «Баргузин» и ряда других общественных зданий, определявших эстетический облик столицы Бурятии последней четверти XX века».

Кстати, панно на библиотеке тоже замуровали. Кто-нибудь вспомнил про Горького?



БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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