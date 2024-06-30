В Бурятии выбрали «Мисс Улан-Удэ»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты



Накануне в театре оперы и балета в Улан-Удэ прошёл фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ». Победительницей стала 24-летняя Анастасия Жамсуева.



Девушка родом из горной Закамны.



- С ранних лет ведёт активный здоровый образ жизни. С 7 класса была мэром школьного самоуправления и активно участвовала в научной и общественной жизни школы и района. Однако предпочтение отдавала спорту. Занималась лёгкой атлетикой, лыжным спортом, волейболом. Уверена, что бывших спортсменов не бывает, - говорится об Анастасии на официальной странице конкурса в соцсети.



Красавица любит бросать себе вызовы и добиваться цели. Родные и друзья говорят, что Анастасия - творческий человек. Любит создавать красоту и видеть её вокруг.



- Окончила ВСГУТУ, подарила себе 5 лет незабываемого студенчества. По образованию инженер медицинской техники, но в душе Настя всегда была гуманитарием. Участие в конкурсе - детская мечта Анастасии, - отмечается здесь.



В Год семьи фестиваль проходил под девизом «Семья начинается с любви». В концертной программе участвовали звёзды бурятской эстрады.





