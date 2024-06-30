«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты
Накануне в театре оперы и балета в Улан-Удэ прошёл фестиваль красоты и талантов «Мисс Улан-Удэ». Победительницей стала 24-летняя Анастасия Жамсуева.
Девушка родом из горной Закамны.
- С ранних лет ведёт активный здоровый образ жизни. С 7 класса была мэром школьного самоуправления и активно участвовала в научной и общественной жизни школы и района. Однако предпочтение отдавала спорту. Занималась лёгкой атлетикой, лыжным спортом, волейболом. Уверена, что бывших спортсменов не бывает, - говорится об Анастасии на официальной странице конкурса в соцсети.
Красавица любит бросать себе вызовы и добиваться цели. Родные и друзья говорят, что Анастасия - творческий человек. Любит создавать красоту и видеть её вокруг.
- Окончила ВСГУТУ, подарила себе 5 лет незабываемого студенчества. По образованию инженер медицинской техники, но в душе Настя всегда была гуманитарием. Участие в конкурсе - детская мечта Анастасии, - отмечается здесь.
В Год семьи фестиваль проходил под девизом «Семья начинается с любви». В концертной программе участвовали звёзды бурятской эстрады.
В Бурятии выбрали «Мисс Улан-Удэ»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га
О декоративном панно семидесятых годов прошлого века
В течение второго квартала 2024 года
Дамдинцурунов же обогнал Мархаева во «Вконтакте»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей
Обряд провели ламы двух дацанов
Местами возможны грозы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
Будут проводить строительно-монтажные работы
Купания в фонтанах, уличные концерты, танцы, тополиный пух и горностаевая моль
Для всех желающих
Было забито 8 голов!
С огнём борются 238 человек
Воздух прогреется до +33 градусов