Все губернаторы ДФО увеличили число подписчиков своих телеграм-каналов

В течение второго квартала 2024 года

«Байкал-Daily» подсчитал число подписчиков официальных телеграм-каналов глав регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) на конец второго квартала 2024 года.

Все губернаторы округа увеличили число своих читателей по сравнению с первым кварталом . Но каждый остался на тех же позициях.

Интересно, что Дмитрий Демешин, врио губернатора Хабаровского края, со своим telegram-каналом занял то же самое четвёртое место, что и его предшественник на посту Михаил Дегтярёв в апреле. Напомним, Дегтярёва в мае назначили министром спорта России.

В целом прослеживается чёткая тенденция к увеличению числа подписчиков губернаторских телеграм-каналов. Глава Бурятии Алексей Цыденов, например, прибавил 1000 читателей по сравнению с апрелем.

В минусе только губернатор Забайкальского края Александр Осипов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В скобках – число подписчиков на апрель 2024 года:

1. Олег Кожемяко (Приморский край) – 46 775 (45 635);

2. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 27 980 (26 346)

3. Айсен Николаев (Якутия) – 24 458 (23 349)

4. Дмитрий Демешин (Хабаровский край) – 22 452 (у предыдущего губернатора Михаила Дегтярёва было 21 755 подписчиков и тоже четвёртое место);

5. Василий Орлов (Амурская область) – 22 056 (21 146);

6. Алексей Цыденов (Бурятия) – 14 458 (13 454);

7. Владимир Солодов (Камчатский край) – 12 458 (12 202);

8. Владислав Кузнецов (Чукотский АО) – 7351 (6825);

9. Александр Осипов (Забайкальский край) – 6411 (5388);

10. Сергей Носов (Магаданская область) – 5656 (5443);

11. Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) – 3241 (3131);

Число читателей телеграм-канала губернатора соседней с Бурятией Иркутской области Игоря Кобзева увеличилось до 50 801 (49 523).

Официальный канал полпреда президента в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева насчитывает теперь 4212 (4100) подписчиков.

Число подписчиков, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций. Люди постоянно не только добавляются в телеграм-каналы, но и отписываются.