Депутат Госдумы Будуев резко увеличил число своих подписчиков в Telegram

Дамдинцурунов же обогнал Мархаева во «ВКонтакте»

«Байкал-Daily» посчитал число подписчиков трёх депутатов Госдумы от Бурятии в социальных сетях на конец второго квартала 2024 года. В скобках цифры на конец первой четверти года.

Депутат-одномандатник от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») стал лидером по числу подписчиков в личном канале в мессенджере Telegram. По итогам второго квартала 2024 года их у него 848 (840).

Вячеслав Мархаев, оказавшийся в нижней палате парламента по списку КПРФ, тоже продолжает прибавлять в количестве читателей – 796 (763).

Ранее стабильно не вызывал интереса канал Николая Будуева, который находится в Госдуме по списку «Единой России» уже второй срок подряд. Но за три месяца депутат увеличил число подписчиков более чем в два раза – со 134 до 281.

Отметим, что каналы в Telegram последние несколько лет считаются основной платформой для самореализации политиков в социальных сетях.

В сети «ВКонтакте», которую по разным исследованиям предпочитают более молодые пользователи, на личных страницах депутатов от Бурятии сменился лидер.

Вячеслав Дамдинцурунов вышел на первое место– 9994 (9919) подписчиков.

Вячеслав Мархаев потерял первое место и теперь стабильно теряет друзей во «ВКонтакте». Он перемещается на вторую строчку - 9958 (9980).

Николай Будуев прибавил и в этой соцсети – 8105 (7650) пользователей.

«Байкал-Daily» писал в конце 2023 года, что страница Николая Будуева в «пенсионерской» социальной сети «Одноклассники» не обновлялась с марта 2022 года. И она ожила 9 февраля 2024 года. С тех пор наблюдались более-менее регулярные посты. Но в середине апреля их размещение вновь прекратилось.

Но в OK.ru Будуев лидер – 5512 (5542) друзей.

Мархаев стабилен – 4182 (4196). Страница активна, актуальные посты появляются регулярно. У него второе место.

У Дамдинцурунова пока 829 (714) друзей. Его страница тоже регулярно обновляется постами на злобу дня.

У телеграм-канала Вячеслава Наговицына, который представляет в Совете Федерации интересы исполнительной власти Бурятии, на конец первого квартала 102 (106) подписчиков. А вот во «ВКонтакте» число друзей у него растёт - 2662 (2401) друга. И посты читаются. Но комментарии закрыты.

Страниц или каналов Александра Варфоломеева, члена Совета Федерации от Народного Хурала РБ, в социальных сетях найти не удалось.

Отметим, что число подписчиков в социальных сетях, если не заниматься накрутками (например, в телеграм-канале), может отличаться на несколько десятков позиций от момента составления рейтинга.

