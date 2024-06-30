Житель Бурятии убил родственницу, поссорившись с ней

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей
Коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении мужчины. Житель республики в ходе ссоры с потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни толкнул последнюю и нанёс ей не менее двадцати пяти ударов тупым твёрдым предметом в область головы и по различным частям тела, затем задушил её.
Известно, что потерпевшая – родственница мужчины.
Приговором Кяхтинского районного суда на основании вердикта присяжных заседателей мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, уголовное дело готовится на апелляционное рассмотрение, сообщили в Кяхтинском районном суде.
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