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Житель Бурятии убил родственницу, поссорившись с ней

Житель Бурятии убил родственницу, поссорившись с ней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей

Коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении мужчины. Житель республики в ходе ссоры с потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни толкнул последнюю и нанёс ей не менее двадцати пяти ударов тупым твёрдым предметом в область головы и по различным частям тела, затем задушил её.

Известно, что потерпевшая – родственница мужчины.

Приговором Кяхтинского районного суда на основании вердикта присяжных заседателей мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, уголовное дело готовится на апелляционное рассмотрение, сообщили в Кяхтинском районном суде. 
суд присяжные заседатели

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