30 июня

29 июня

28 июня

Популярное

В пригороде Улан-Удэ ламы провели особый ритуал

В пригороде Улан-Удэ ламы провели особый ритуал
Общество,  Фото:скриншот
Обряд провели ламы двух дацанов

29 июня ламы Иволгинского и Улан-Удэнского дацанов во главе с ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым провели особый ритуал, посвящённый хозяину местности, на горе Баян Уула.

Ритуал прошёл в Иволгинском районе.

Вообще обоо — это место поклонения хозяину местности, в разных районах есть свои обоо. Со времени образования Иволгинского дацана его основатель Хамбо Лама Лубсан Нима Дармаев в благодарность за то, что хозяин этой местности не раз спасал ему жизнь, утвердил здесь Хамбын обоо.

- С этим связана такая история. В сложные времена для буддизма, когда дацаны были закрыты, а ламы осуждены за веру, Лубсан Нима Дармаев здесь был дорожным рабочим. Еды не хватало, и каждый день из проезжающей мимо машины, которая возила хлеб, чудесным образом падала буханка хлеба, что помогло Лубсан Ниме Дармаеву выжить. Став Хамбо Ламой, он стал особо почитать сабдака этой местности, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана. 
буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии
Более двухсот специалистов тушат лесные пожары в Бурятии
Общество, 30.06.2024
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 8 254 га
Было — стало: а что там было на «Баргузине»?
Было — стало: а что там было на «Баргузине»?
Общество, 30.06.2024
О декоративном панно семидесятых годов прошлого века

Депутат Госдумы Будуев резко увеличил число своих подписчиков в Telegram
Депутат Госдумы Будуев резко увеличил число своих подписчиков в Telegram
Общество, 30.06.2024
Дамдинцурунов же обогнал Мархаева во «Вконтакте»
В Бурятии выбрали «Мисс Улан-Удэ»
В Бурятии выбрали «Мисс Улан-Удэ»
Общество, 30.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты
Житель Бурятии убил родственницу, поссорившись с ней
Житель Бурятии убил родственницу, поссорившись с ней
Общество, 30.06.2024
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей
В пригороде Улан-Удэ ламы провели особый ритуал
В пригороде Улан-Удэ ламы провели особый ритуал
Общество, 30.06.2024
Обряд провели ламы двух дацанов
В Бурятии ожидается 34-градусная жара
В Бурятии ожидается 34-градусная жара
Общество, 30.06.2024
Местами возможны грозы
В Бурятии отмечают столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
В Бурятии отмечают столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
Общество, 29.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований 
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, 29.06.2024
Будут проводить строительно-монтажные работы
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2024
Общество, 29.06.2024
Купания в фонтанах, уличные концерты, танцы, тополиный пух и горностаевая моль
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
Общество, 29.06.2024
С огнём борются 238 человек
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 29.06.2024
Воздух прогреется до +33 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^