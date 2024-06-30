В пригороде Улан-Удэ ламы провели особый ритуал

Обряд провели ламы двух дацанов



29 июня ламы Иволгинского и Улан-Удэнского дацанов во главе с ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым провели особый ритуал, посвящённый хозяину местности, на горе Баян Уула.



Ритуал прошёл в Иволгинском районе.



Вообще обоо — это место поклонения хозяину местности, в разных районах есть свои обоо. Со времени образования Иволгинского дацана его основатель Хамбо Лама Лубсан Нима Дармаев в благодарность за то, что хозяин этой местности не раз спасал ему жизнь, утвердил здесь Хамбын обоо.



- С этим связана такая история. В сложные времена для буддизма, когда дацаны были закрыты, а ламы осуждены за веру, Лубсан Нима Дармаев здесь был дорожным рабочим. Еды не хватало, и каждый день из проезжающей мимо машины, которая возила хлеб, чудесным образом падала буханка хлеба, что помогло Лубсан Ниме Дармаеву выжить. Став Хамбо Ламой, он стал особо почитать сабдака этой местности, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.

