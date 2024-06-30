В Бурятии ожидается 34-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня в республике переменная облачность. На большей части территории ожидается жаркая погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман.



Днём +29, +34, местами +20, +25 градусов. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с, при грозах порывистый.



В Улан-Удэ сегодня солнечно и до 33 градусов жары. Ветер западный 5-10 м/с.





