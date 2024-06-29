В Бурятии отмечают столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»

Завтра праздник продолжится на центральном стадионе. В спортивную программу спортивно-культурного праздника включены: традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбаан», бурятские шахматы «Шатар», разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», гиревой спорт.



Перед зрителями выступят ведущие солисты и коллективы республики, среди них «Намгар» и «Белый день», театр «Байкал», артисты театра оперы и балета, ансамбля «Раздолье», артисты эстрады: Валико Гаспарян, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и другие. В первый день гостям и участникам праздника покажут театрализованное шоу с наездниками.



Программа на 30 июня: Центральный стадион, ул. Кирова,1.



09:15-15:00 Предварительные соревнования по видам спорта (Бүхэ барилдаан, сурхарбаан, hээр шаалган, шагай наадан, шатар, гиревой спорт, баргай наадан, талаан тобшо наадан)



15:00-16:30 Финальные соревнования по видам спорта



16:30-17:00 Награждение призёров и победителей по всем видам спорта в весовых категориях и по возрастным группам



18:00-18:30 Торжественная церемония открытия



18:30-18:35 Награждение победителя национального троеборья «Эрын гурбан наадан»



18:35-18:40 награждение Абсолютного чемпиона по конным скачкам. Дистанция 21 км. Скачка для лошадей старшего возраста бурятской породы. Большой Приз «Наадан-Сурхарбаан 2024»



18:40-19:10 финал Абсолютного первенства по стрельбе из традиционного бурятского лука «Сур харбаан»



19:10-19:15 награждение Абсолютного чемпиона по стрельбе из традиционного бурятского лука «Сур харбан»



19:15-19:30 финал Абсолютного чемпиона по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха»



19:30-19:35 награждение Абсолютного первенства по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха», награждение общекомандного первенства



19:35-19:55 финал Абсолютного первенства по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан»



19:55-20:00 награждение Абсолютного чемпиона по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан»



20:00 Награждение победителя и призеров общекомандного зачета



Вход свободный.



Возрастное ограничение 0+



В Бурятии в сотый раз отмечают спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан». В этом году мероприятие продлится два дня – 29 и 30 июня. Сегодня соревнования открыли конными скачками, они проводились на республиканском стадионе.- Мы сегодня с вами на республиканском ипподроме, который долгие годы стоял без дела, потихоньку будем восстанавливать наш ипподром. Сегодня первое мероприятие, с каждым годом будем всё больше развивать, реконструировать, восстанавливать. И этот ипподром уже станет постоянным местом проведения национальных и всех остальных мероприятий. Всех с праздником, с Сурхарбаном, - поприветствовал собравшихся глава Бурятии Алексей Цыденов.Спортивный праздник начался с национального троеборья «Эрын гурбан наадан», затем состоялось открытие соревнований по конным скачкам, после - показательное выступление конной стрельбы из лука «Моритой харбагшад», состязания по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн».- Сегодня у нас проходят конные скачки. Это всегда очень азартно, очень зрелищное событие. Сурхарбан – это наша история, наши традиции, наши корни. Сегодня столетний юбилей – это особенно значимая для всех нас мероприятие, - отметил министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.