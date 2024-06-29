Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2024

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Купания в фонтанах, уличные концерты, танцы, тополиный пух и горностаевая моль



Флешмоб в национальных костюмах снова прошёл в центре Улан-Удэ. В этот раз кроме дэгэлов были сарафаны и кафтаны. В день города проезжая часть у площади Советов превратилась в кафе, а берёзы в кадках — в ёлки.



- Ёлки весьма печальные. Выживут ли? Почему бы сразу не высадить пальмы, например? Можно даже искусственные, чтоб не замёрзли. Почему бы не разрешить купаться в фонтанах? Весело и не жарко. На отремонтированной набережной перекрыты все спуски к воде. Чтобы попасть на берег, улан-удэнцы исполняют акробатические этюды. И всё равно ходят по воде. Лето же! Кстати, арбузы и черемша теперь поспевают в одно время, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.



В строительстве ледового дворца ФСК что-то пошло не так, часть здания демонтирована. Целый квартал между улицами Банзарова и Кузнечной снесён — скоро там будет новая школа. У будущего здания театра «Байкал» уже готов фундамент.



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