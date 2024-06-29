Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Будут проводить строительно-монтажные работы



1 июля на улан-удэнском микрорайоне Верхняя Берёзовка будет отключено холодного водоснабжения. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по адресу ул. Ипподром,1 в рамках программы «Чистая вода», сообщили в МУП «Водоканал».



По отключение попадают:

Ул. Ипподром, 1,

Ул. Ипподром, 5, 5/1 (конюшни),

Дома частного сектора:

Ул. Ипподром, 2, 2а, 4, 5, 5а, 6.



Проведение работ запланировано с 9:00 до 17:00.



Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33





