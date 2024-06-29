Будут проводить строительно-монтажные работы
1 июля на улан-удэнском микрорайоне Верхняя Берёзовка будет отключено холодного водоснабжения. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по адресу ул. Ипподром,1 в рамках программы «Чистая вода», сообщили в МУП «Водоканал».
По отключение попадают:
Ул. Ипподром, 1,
Ул. Ипподром, 5, 5/1 (конюшни),
Дома частного сектора:
Ул. Ипподром, 2, 2а, 4, 5, 5а, 6.
Проведение работ запланировано с 9:00 до 17:00.
Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33
Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, Фото:
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