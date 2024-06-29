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Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут проводить строительно-монтажные работы

1 июля на улан-удэнском микрорайоне Верхняя Берёзовка будет отключено холодного водоснабжения. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по адресу ул. Ипподром,1 в рамках программы «Чистая вода», сообщили в МУП «Водоканал».

По отключение попадают:
Ул. Ипподром, 1,
Ул. Ипподром, 5, 5/1 (конюшни),
Дома частного сектора:
Ул. Ипподром, 2, 2а, 4, 5, 5а, 6.

Проведение работ запланировано с 9:00 до 17:00.

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33


отключение воды

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