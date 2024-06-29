Улан-удэнские поэты прочтут свои стихи в самом центре города

Для всех желающих

11 июля в рамках проекта «Лето в библиотеке» во дворе Национальной библиотеки Бурятии пройдёт музыкально-поэтический вечер «Музыка летних снов».

«Лето в самом разгаре и, вы уже наверняка слышали его самые приятные звуки: раскат грома, шум ветра и дождя, пенье летних птиц», - сказано в анонсе мероприятия.

Организаторы предложат всем желающим насладиться летом, слушая авторские произведения и стихи современных композиторов и поэтов столицы Бурятии. Выступят Анастасия Потапова, Ирина Сувонова, Никита Либровский, Елизавета Каргапольцева, Алёна Кирикова, Зоя Будашеева, Павел Рыба, Антон Иванов и Елена Самойленко.

Впервые разыграют сборники поэтессы Веры Красиловой. Можно будет услышать авторские музыкальные сочинения Юлии Яневич.

Организаторы обещают рассказать последние новости о разработке культурной социальной сети «Пролог». Это будет площадка, где каждый сможет проявить себя, показав своё творчество – и быть услышанным.

Начало вечера в 17:30. Он состоится у здания Национальной библиотеки во дворе усадьбы Молчанова (Некрасова, д.9).

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