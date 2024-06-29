29 июня

28 июня

Популярное

Улан-удэнские поэты прочтут свои стихи в самом центре города

Улан-удэнские поэты прочтут свои стихи в самом центре города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Для всех желающих

11 июля в рамках проекта «Лето в библиотеке» во дворе Национальной библиотеки Бурятии пройдёт музыкально-поэтический вечер «Музыка летних снов».

«Лето в самом разгаре и, вы уже наверняка слышали его самые приятные звуки: раскат грома, шум ветра и дождя, пенье летних птиц», - сказано в анонсе мероприятия.

Организаторы предложат всем желающим насладиться летом, слушая авторские произведения и стихи современных композиторов и поэтов столицы Бурятии. Выступят Анастасия Потапова, Ирина Сувонова, Никита Либровский, Елизавета Каргапольцева, Алёна Кирикова, Зоя Будашеева, Павел Рыба, Антон Иванов и Елена Самойленко.

Впервые разыграют сборники поэтессы Веры Красиловой. Можно будет услышать авторские музыкальные сочинения Юлии Яневич.

Организаторы обещают рассказать последние новости о разработке культурной социальной сети «Пролог». Это будет площадка, где каждый сможет проявить себя, показав своё творчество – и быть услышанным.

Начало вечера в 17:30. Он состоится у здания Национальной библиотеки во дворе усадьбы Молчанова (Некрасова, д.9).

Возрастное ограничение 0+

Национальная библиотека поэзия поэты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат семь лесных пожаров
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
Общество, 29.06.2024
С огнём борются 238 человек
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 29.06.2024
Воздух прогреется до +33 градусов 
На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль
На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль
Общество, 28.06.2024
Мероприятие проведут 3 августа в Иркутской области
В сёлах Бурятии установлено уличное освещение
В сёлах Бурятии установлено уличное освещение
Общество, 28.06.2024
Оно появилось в Еравнинском районе
В Иркутской области День молодёжи будет безалкогольным
В Иркутской области День молодёжи будет безалкогольным
Общество, 28.06.2024
В нескольких муниципалитетах вводятся ограничения розничной продажи алкоголя в местах празднования
Город Бурятии посетила экспедиция «Россия 360»
Город Бурятии посетила экспедиция «Россия 360»
Общество, 28.06.2024
Путешественников встретили в Кяхте
В Забайкальске установят новую въездную арку «Россия»
В Забайкальске установят новую въездную арку «Россия»
Общество, 28.06.2024
Замену проведут из-за строительства второго железнодорожного пути
В Иркутской области выпустили первых гардемарин
В Иркутской области выпустили первых гардемарин
Общество, 28.06.2024
В регионе состоялся первый выпуск курсантов Навигацкой школы
В Агинском округе прошла международная битва оружейников
В Агинском округе прошла международная битва оружейников
Общество, 28.06.2024
Победителей определили на открытии первенства России по стрельбе из лука
Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье
Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье
Общество, 28.06.2024
Стартовал совместный проект по изучению северного побережья озера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^