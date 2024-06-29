ФК «Бурятия» не смог удержать победу в феерическом матче в Барнауле

Было забито 8 голов!

Вечером 28 мая в столице Алтайского края сошлись «Полимер», победитель сезона 2023 года любительского чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу, и ФК «Бурятия», команда, занявшая в прошлом году второе место.

Гости начали резво: 15 минут атак на ворота «Полимера» привели к взятию ворот. Мяч на счету Алексея Рябованова. На 29 минуте у ФК «Бурятия» отличился Эрдэм Галданов.

Редкие атаки «Полимера» привели на 36 минуте к попаданию в перекладину.

На 42 минуте гол у ФК «Бурятия» забил Александр Васильев.

По итогам первого тайма гости из Улан-Удэ уверенно вели 3:0. Отметим, что матч проходил при солнечной погоде и температуре воздуха чуть выше 30 градусов. Поэтому судья объявлял в каждом тайме перерывы на «водопой».

Во втором тайме ситуация для улан-удэнцев развернулась на 180 градусов.

На 53 минуте у «Полимера» гол забивает Данил Винтер. На 58 минуте - Виктор Липин. Илья Овчинников на 66 минуте сравнивает счёт - 3:3!

На 70 минуте стараниями Алексея Рябованова «Бурятии» удаётся выйти вперёд. 3:4!

Но удержать победный счёт не удалось. Уже в дополнительное время за несколько секунд до конца встречи «Полимер» забил. В итоге 4:4.

Обидная ничья и потеря двух очков на выезде.

Болельщики комментируют

В группе ФК «Бурятия» во «Вконтакте» появились такие мнения:

«Эх, так хорошо начали! И что было дальше? Но в любом случае молодцы. В такую жару, на чужом поле… Но с защитой ворот надо что-то делать. Мы верим в вас и всегда за вас».

«Ужасная самоотдача от наших игроков. Расслабились и получили, вратарь не очень уверенно себя чувствует».

«Хорошая игра, выявляет все слабые стороны, а они есть. Парни молодцы».

«3:0 вести и сыграть вничью - это сильно».

«Приличных слов нет».

«Два разных тайма».

В чате трансляции матча с «Полимером» на YouTube по ходе встречи появилось интересно мнение о клубе из Улан-Удэ: «Как фанат «Темпа», скажу, что «Бурятия» очень хорошая команда. Мало пропускает, много атакует. «Полимер» не играет на лидеров, забросами играют. У «Бурятии» много интересных заготовок».

Что дальше?

После этой игры «Бурятия» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата «третьей лиги». Но команда провела всего 7 игр, а команды выше – уже по десять.

30 июня в Барнауле ФК «Бурятия» встретится с лидером – местным клубом «Темп». Начало трансляции в YouTube в 18:00 по улан-удэнскому времени.

5 и 7 июля «Бурятия» проведёт два последних матча первого круга на Центральном стадионе РБ с командами «Новосибирск-М» и «Динамо-М» (Барнаул).

Как сообщал «Байкал-Daily», в сезоне 2023 года «Полимер» стал победителем чемпионата. ФК «Бурятия» оказалась на втором месте, сыграв с лидером в последнем домашнем матче в Улан-Удэ вничью 2:2.

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