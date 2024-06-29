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В Бурятии тушат семь лесных пожаров

В Бурятии тушат семь лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С огнём борются 238 человек

За прошедшие сутки в республике обнаружено три лесных пожара: в Муйском и Баунтовском районах Бурятии. 

Причиной возгорания в Баунтовсоком районе стал переход с иных категорий, в остальных случаях пожары возникли из-за сухой грозы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На утро 29 июня продолжаются работы по тушению семи пожаров: в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

Новых возгораний не зарегистрировано. Очаг в Куйтунском лесничестве Баргузинского района локализован.

На тушении всех возгораний работают 238 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 7 214 га.
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