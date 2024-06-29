В Бурятии тушат семь лесных пожаров





Причиной возгорания в Баунтовсоком районе стал переход с иных категорий, в остальных случаях пожары возникли из-за сухой грозы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На утро 29 июня продолжаются работы по тушению семи пожаров: в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.



Новых возгораний не зарегистрировано. Очаг в Куйтунском лесничестве Баргузинского района локализован.



На тушении всех возгораний работают 238 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 7 214 га.



За прошедшие сутки в республике обнаружено три лесных пожара: в Муйском и Баунтовском районах Бурятии.