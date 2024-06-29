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В Бурятии сохранится жаркая погода

В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воздух прогреется до +33 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 29 июня по республике переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Утром туманы. Днём +28, +33 градуса, местами чуть прохладнее и не выше 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 2-7, при грозах порывистый до 14 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Днём до 31 градуса жары, ветер северо-западный 7-12 м/с.

прогноз погоды

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