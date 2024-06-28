Забайкалец повредил имущество аптеки после ссоры с девушкой

Мужчина, проходя ночью мимо муниципальной аптеки, решил выплеснуть свои эмоции



Хилокский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Харагун. Он признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.



Суд установил, что в августе 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры со своей сожительницей, проходя ночью мимо муниципальной аптеки, решил выплеснуть свои эмоции. Разбив стекло, он проник в помещение, где уничтожил и повредил имущество на общую сумму более 130 тысяч рублей, в том числе фармацевтический холодильник, монитор компьютера, шкафы и лекарственные препараты.



Подсудимый вину признал полностью. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, а также взыскал с него в пользу муниципального района всю сумму причинённого ущерба.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

