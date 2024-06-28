В центре Улан-Удэ усложнится движение транспорта





Износ инженерных сетей в центре сегодня превышает 90%, а это чревато авариями, которые могут привести к перебоям с подачей воды, электричества или тепла. Ремонт и строительство коммуникаций позволит улучшить качество услуг, а новые технологии и материалы повысят эффективность работы всей инфраструктуры, пояснили в администрации Улан-Удэ.





Со следующей среды, 3 июля, сразу на нескольких участниках в центре бурятской столицы ограничат движение транспорта. Причина тому – масштабное строительство инженерных сетей в рамках реализации мастер-плана, одобренного весной 2023-го президентом РФ Владимиром Путиным.На улице Смолина, где работы уже в разгаре, расширят участок ремонта. Его запланировали на тротуаре и одной полосе проезжей части около дома № 81.На пересечении Смолина и Сухэ-Батора до Бау-Ямпилова рабочие тоже займут одну полосу (по направлению из центра города) и пешеходную дорожку. Сама схема движения автобусов и маршруток при этом не изменится. А вблизи Центрального рынка на Свердлова работы пока начнутся только на тротуаре.