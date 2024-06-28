28 июня

27 июня

Популярное

В центре Улан-Удэ усложнится движение транспорта

В центре Улан-Удэ усложнится движение транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро там частично перекроют несколько улиц

Со следующей среды, 3 июля, сразу на нескольких участниках в центре бурятской столицы ограничат движение транспорта. Причина тому – масштабное строительство инженерных сетей в рамках реализации мастер-плана, одобренного весной 2023-го президентом РФ Владимиром Путиным.

На улице Смолина, где работы уже в разгаре, расширят участок ремонта. Его запланировали на тротуаре и одной полосе проезжей части около дома № 81.

На пересечении Смолина и Сухэ-Батора до Бау-Ямпилова рабочие тоже займут одну полосу (по направлению из центра города) и пешеходную дорожку. Сама схема движения автобусов и маршруток при этом не изменится. А вблизи Центрального рынка на Свердлова работы пока начнутся только на тротуаре.

Износ инженерных сетей в центре сегодня превышает 90%, а это чревато авариями, которые могут привести к перебоям с подачей воды, электричества или тепла. Ремонт и строительство коммуникаций позволит улучшить качество услуг, а новые технологии и материалы повысят эффективность работы всей инфраструктуры, пояснили в администрации Улан-Удэ.

дороги инженерная инфраструктура мастер-план ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец повредил имущество аптеки после ссоры с девушкой
Забайкалец повредил имущество аптеки после ссоры с девушкой
Общество, 28.06.2024
Мужчина, проходя ночью мимо муниципальной аптеки, решил выплеснуть свои эмоции
В центре Улан-Удэ усложнится движение транспорта
В центре Улан-Удэ усложнится движение транспорта
Общество, 28.06.2024
Скоро там частично перекроют несколько улиц
В Улан-Удэ пройдёт концерт духового оркестра
В Улан-Удэ пройдёт концерт духового оркестра
Общество, 28.06.2024
Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи
В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи
Общество, 28.06.2024
А за одним из воспитанников несколько часов летели приёмные родители

В Улан-Удэ «горел» универмаг «Центральный»
В Улан-Удэ «горел» универмаг «Центральный»
Общество, 28.06.2024
Прошло пожарно-тактическое учение 
Улан-удэнцы рассказали, как выбирают вузы для детей
Улан-удэнцы рассказали, как выбирают вузы для детей
Общество, 28.06.2024
Для многих оказались важны их рейтинг и местоположение
В Улан-Удэ директор театра стал экскурсоводом
В Улан-Удэ директор театра стал экскурсоводом
Общество, 28.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Житель Бурятии избил до смерти мужчину из-за куска мяса
Житель Бурятии избил до смерти мужчину из-за куска мяса
Общество, 28.06.2024
Он получил 9 лет колонии строгого режима
Улан-удэнец тайно оформил микрозайм на сожительницу
Улан-удэнец тайно оформил микрозайм на сожительницу
Общество, 28.06.2024
Парень обязался выплатить займ, но этого так и не произошло, и девушка обратилась в полицию
В лесхоз поступила новая автоцистерна
В лесхоз поступила новая автоцистерна
Общество, 28.06.2024
Она вмещает в себя больше воды 
Жителей Бурятии продолжают шокировать растущими зарплатами
Жителей Бурятии продолжают шокировать растущими зарплатами
Общество, 28.06.2024
У некоторых специалистов жалованье перевалило за сто тысяч рублей
На шоу у Малахова всплыли новые подробности таинственного исчезновения королевы красоты из Бурятии
На шоу у Малахова всплыли новые подробности таинственного исчезновения королевы красоты из Бурятии
Общество, 28.06.2024
На федеральном канале обнародовали сенсационное видео, которое ещё никто не видел
Улан-удэнец перевёл 1,5 млн рублей мошенникам
Улан-удэнец перевёл 1,5 млн рублей мошенникам
Общество, 28.06.2024
Мужчина попался на уловки лжеброкеров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^