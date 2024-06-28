В Улан-Удэ пройдёт концерт духового оркестра

Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»



29 июня в 17:00 состоится концерт муниципального духового оркестра Улан-Удэ. Об этом сообщили в городской администрации.



Концерт «Мелодии кино» пройдёт в парке «Юбилейный».



Мероприятие проводится в рамках социального проекта «Парки здоровья - всей семьей».



Возрастное ограничение 6+.



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