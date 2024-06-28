Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
29 июня в 17:00 состоится концерт муниципального духового оркестра Улан-Удэ. Об этом сообщили в городской администрации.
Концерт «Мелодии кино» пройдёт в парке «Юбилейный».
Мероприятие проводится в рамках социального проекта «Парки здоровья - всей семьей».
Возрастное ограничение 6+.
В Улан-Удэ пройдёт концерт духового оркестра
Общество, Фото:
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