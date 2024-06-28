А за одним из воспитанников несколько часов летели приёмные родители
С начала года 18 ребятишек из центра помощи детям «Малышок» в Улан-Удэ обрели семьи. В родные вернулись четверо, троих передали опекунам и 10 – приёмным родителям.
Буквально недавно дом обрёл ещё один малыш с необычным именем – Ким. За маленьким героем с несгибаемым духом, мечтающим встать на ноги, несколько часов летели опытные приёмные родители, которые подняли уже несколько детей.
По данным Минсоцзащиты РБ, сегодня в замещающих (приёмных и опекунских) семьях воспитывается 93% сирот и оставшихся без попечения юных жителей республики.
В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи
Общество, Фото:
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