В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи

А за одним из воспитанников несколько часов летели приёмные родители



С начала года 18 ребятишек из центра помощи детям «Малышок» в Улан-Удэ обрели семьи. В родные вернулись четверо, троих передали опекунам и 10 – приёмным родителям.



Буквально недавно дом обрёл ещё один малыш с необычным именем – Ким. За маленьким героем с несгибаемым духом, мечтающим встать на ноги, несколько часов летели опытные приёмные родители, которые подняли уже несколько детей.



По данным Минсоцзащиты РБ, сегодня в замещающих (приёмных и опекунских) семьях воспитывается 93% сирот и оставшихся без попечения юных жителей республики.



