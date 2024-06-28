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В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи

В Улан-Удэ четверо ребятишек вернулись из детдома в родные семьи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А за одним из воспитанников несколько часов летели приёмные родители

С начала года 18 ребятишек из центра помощи детям «Малышок» в Улан-Удэ обрели семьи. В родные вернулись четверо, троих передали опекунам и 10 – приёмным родителям.

Буквально недавно дом обрёл ещё один малыш с необычным именем – Ким. За маленьким героем с несгибаемым духом, мечтающим встать на ноги, несколько часов летели опытные приёмные родители, которые подняли уже несколько детей.

По данным Минсоцзащиты РБ, сегодня в замещающих (приёмных и опекунских) семьях воспитывается 93% сирот и оставшихся без попечения юных жителей республики.

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