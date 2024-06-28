В Улан-Удэ «горел» универмаг «Центральный»













В Улан-Удэ потушили условный пожар в караоке-баре на третьем этаже универмага «Центральный».- Администрацией объекта своевременно была объявлена эвакуация, в ходе которой здание самостоятельно покинули 15 человек, ещё двум сотрудникам объекта не удалось самостоятельно выбраться на свежий воздух. Для поиска условных пострадавших и ликвидации условного возгорания были привлечены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №1 с применением спасательных устройств обоих условно пострадавших вызволили из огненного плена и передали врачам скорой помощи. С применением трёх пожарных стволов КУРС-8 пожарные быстро потушили условное возгорание на площади 112 квадратных метров.Всего на учение были привлечены 25 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники, на месте работали 3 звена газодымозащитной службы.