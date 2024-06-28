В Бурятии выберут лучшего госслужащего

Конкурс стартует 8 июля



Объявлен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Республики Бурятия». Участвовать могут государственные гражданские служащие Бурятии, имеющие стаж государственной гражданской службы не менее трёх лет, не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий, а также не занимавшие первые три места в конкурсе в предшествующем году.



Конкурс проводится в период с 8 июля по 18 октября в три этапа. На первом этапе с 8 июля по 9 августа 2024 года гражданские служащие представляют организаторам по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 601, документы: личное заявление, согласие на обработку персональных данных, характеристику участника, имеющиеся документы и материалы, подтверждающие достижения в профессиональной деятельности за последние три года.



На втором этапе с 12 августа по 13 сентября конкурсная комиссия осуществляет оценку теоретических знаний, практических навыков и умений. По результатам она принимает решение о допуске участников к третьему этапу. К участию допускаются участники, набравшие не менее 75 % от максимального количества баллов.



На третьем этапе с 16 сентября по 18 октября будут оцениваться профессиональные компетенции и коммуникативные навыки участников конкурса. Представляется видеопрезентация «Я - госслужащий (личность и профессия)», проводится защита конкурсного проекта по выбранной им сфере государственного управления.



Победитель конкурса и призёры награждаются именными дипломами и денежными премиями в следующих размерах:

1 место – 100 000 рублей;

2 место – 70 000 рублей;

3 место – 50 000 рублей.



Другие участники конкурса получают сертификаты об участии. По предложению конкурсной комиссии они могут быть поощрены благодарственными письмами главы Республики Бурятия.



Возрастное ограничение: 18+.

