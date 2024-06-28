Турнир проходит в Сербии
В сербском городе Нови-Сад с 24 по 30 июня проходит первенство Европы по спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют спортсмены из России.
Успешно выступают на первенстве россиянки. Так, представительница Бурятии Должон Цынгуева в весовой категории до 57 кг завоевала бронзу первенства.
Серебряную медаль турнира в весовой категории до 65 кг выиграла Дарья Фролова, представляющая Красноярский край. Дарья родилась и жила в городе Улан-Удэ, четыре года тренировалась под руководством Натальи Таракановской. Три года назад со своей семьёй спортсменка переехала в Красноярск и сейчас там тренируется под руководством Лидии Карамчаковой и Виктора Райкова, сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии.
Кроме этого, Александра Березовская из Иркутской области стала победительницей первенства Европы в весовой категории до 43 кг.
Борицы из Бурятии стали призёрами первенства Европы
Общество, Фото:
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