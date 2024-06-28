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Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье

Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовал совместный проект по изучению северного побережья озера

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета совместно с коллегами из Монголии летом проведут раскопки вблизи северной части озера Хубсугул. Участники международного проекта во главе с профессором Артуром Харинским отправились в экспедицию утром 25 июня.

Как отметил Артур Харинский, эти работы станут первым опытом сотрудничества археологов ИрНИТУ с коллегами из института археологии Монгольской академии наук. Совместная программа рассчитана на несколько лет. Главная задача экспедиции 2024 года – исследовать побережье озера Хубсугул. Это позволит понять, как взаимодействовали люди, проживавшие на территориях Прибайкалья и Прихубсугулья в древности, начиная с I тыс. до н.э. и до середины II тыс. н.э.

- В нашем распоряжении есть некоторый материал по разным временным периодам жизни людей на северном берегу Хубсугула. Тем не менее, полной картины до сих пор нет. Надеюсь, что эта экспедиция даст дополнительные данные, которые помогут реконструировать хронологические события. Планируем раскопать погребения, дающие представление о быте и религиозных воззрениях населения. Эти сведения можно будет соотнести с тем, что нам уже известно о жизни скотоводов-кочевников Тувы, побережья Байкала и Селенги, - рассказал Артур Харинский.

Накануне старта экспедиции ИрНИТУ посетила группа монгольских археологов во главе с Цэндийн Амгалантугс. Он имеет опыт сотрудничества с российскими, японскими и американскими археологами. В 2024 году Цэндийн Амгалантугс защитил научную работу на соискание степени PhD. Исследование учёного посвящено культуре херексуров – каменных надмогильных конструкций в виде курганов. Изучение этих объектов требует много времени и финансов. Археологам ещё мало известно о монгольских херексурах, что делает проект Цэндийн Амгалантугса уникальным.

По словам монгольского учёного, итогом совместной экспедиции станут научные статьи и выступление на международных конференциях. В перспективе планируется издать монографию на нескольких языках.

В состав международной команды вошёл сотрудник управления культуры Хубсугульского аймака Хурэлчулуун Басаансурэн. Участие в проекте ему интересно с точки зрения изучения территории региона.

- Северная часть побережья озера Хубсугул, в отличие от южной, слабо изучена археологами. Поэтому нам важно понять, какие памятники есть вдоль границы с Россией, - отметил Хурэлчулуун Басаансурэн.

Ещё один участник экспедиции – аспирант Алтайского госуниверситета Дул Цэнд. В фокусе его научных интересов находятся погребальный обряд и северная культура Монголии имперского периода. Дул Цэнд готовится к защите диссертации в августе этого года.

Для преподавателя истории Раднаа Содномцэрэн предстающие раскопки станут первыми после студенчества, которое пришлось на начало 2000-х годов.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, в поездку отправятся студенты и сотрудники вуза, а также группа иркутских волонтёров. Хубсугульская экспедиция завершится 10 июля. Затем часть археологов, включая Артура Харинского, перебазируется в пустыню Гоби на археологическую разведку.
наука Иркутск вузы Монголия история археология

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