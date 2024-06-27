В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры

В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых
С 27 июня по 6 июля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры, построение Мандалы, Дуйнхор хурал, Жинсриг хурал - подношение Мандалы и разбор Мандалы.
С 27 июня по 1 июля с 9:00 до 11:00 будет проходить построение песочной Мандалы Просветлённого Ума Идама Калачакры.
Основной Дуйнхор хурал будет проходить с 9:00 до 12:00 со 2 по 6 июля 2024 года.
6 июля состоится Жинсрэг хурал - Огненная Пуджа - подношение через огонь Идаму Калачакре и его свите. Начало молебна в 13:00, и сразу разбор и раздача песочной Мандалы Калачакры.
- Молебен устраняет все препятствия, которые имеются у людей, очищают от насылаемых болезней от людей и злых духов, открывают дороги в работе и очищают порчи, сглазы и так далее, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Ламы будут молиться также за возвращение военных живыми и здоровыми на родину.
- Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. Учение тантры Калачакры (Дуйнхор) реализованным земным и неземным существам по просьбе великого царя Шамбалы Давасамбу – воплощения Ваджрапани – даровал сам Будда Шакьямуни, одновременно находясь в двух местах: на юге Индии, в местности Даньякатака Амарвати, и в Раджгире, на скале Грифов, где передавал Учение Второго поворота Колеса Дхармы – Сутру Запредельной мудрости «Праджня парамита». Чтобы передать существам этой эпохи могучее Учение о законах времени, о взаимодействии и взаимозависимости микрокосма и макрокосма, то есть человека и Вселенной, человека и всего мироздания, о совершенстве и величии Дхармы, в Даньякатаке Будда явил себя в облике самого Владыки Времени Идама Калачакры, - рассказали здесь.
Через несколько дней после дарования тантры жители этой местности стали свидетелями чуда: с неба пошёл дождь из рисовых зёрен. Это было знаком величайшего благословения Будд и Бодхисаттв, ведь огромное количество живых существ в те дни обрели здесь плод «прорезавшегося уха» и вскоре очень быстро достигли высоких духовных реализаций. В память об этом чуде жители назвали это место «Балдан Брэйбун» – буквально «там, где появилась гора риса», а позже они воздвигли здесь гигантскую ступу.
В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, с благословения первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева.
Благодаря огромным усилиям VII Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в резиденции Хамбо Ламы – Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов. В комплексе многих монастырей имелись Дуйнхор дуганы. Потому тантра Калачакры приносит неиссякаемое благо той земле, где она существует, где проводятся Мистерии Цам, где происходят посвящения в тантру Калачакры.
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В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры
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