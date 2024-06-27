В Бурятии растёт уровень обеспеченности врачами

Об этом сообщил Алексей Цыденов



В Бурятии в прошлом году впервые за последние три года вырос уровень обеспеченности врачами. Он составил 34,5 на 10 тысяч населения, что выше, чем в 2022 году (33,2 на 10 тысяч населения). Также увеличилась обеспеченность средними медицинскими работниками, которая в 2023 году составила 84,5 на 10 тысяч населения (2022 год – 83,9 на 10 тысяч населения).



Об этом в ходе отчёта перед Народным Хуралом о деятельности на прошедший год сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что это стало результатом проводимых мероприятий по кадровому обеспечению системы здравоохранения.



В 2023 году на целевые места в медицинские вузы страны поступили 279 абитуриентов из Бурятии для обучения по программам специалитета. Это выше, чем в 2022 году (185 абитуриентов) и почти в два раза больше, чем в 2019 году. На обучение по программам ординатуры поступило 88 человек, в 2022 году - 81 человек.



В настоящее время по целевым договорам от Бурятия обучается свыше 900 студентов вузов и 164 ординатора. В 2023 году число бюджетных целевых мест в республиканских медицинских колледжах увеличено на 225 и составило 495 мест.



По федеральным программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» в районы республики трудоустроено 82 врача и 26 фельдшеров. За шесть лет реализации программы в районы республики направлено 469 врачей и 158 фельдшеров.



С 2021 года участникам программы «Земский доктор» при трудоустройстве в малые города из республиканского бюджета предоставляются единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. В 2023 году такую выплату получили 14 врачей. С учетом федеральной выплаты участники программы получают 2 млн рублей.



С 2022 года дополнительно из республиканского бюджета выплачивается 1 млн рублей врачам наиболее дефицитных специальностей, которые трудоустроились в районы республики в рамках программы «Земский доктор». Также им выплачивается 2 млн рублей из федеральных средств. В 2023 году выплаты в размере 3 млн рублей получили 16 врачей.



Кроме того, выплаты получили 13 врачей особо дефицитных специальностей, которые трудоустроились в государственные медицинские организации Улан-Удэ.



Для жителей республики увеличивается доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. В 2023 году такую помощь получили около 7,5 тысяч человек, что почти на 8,5% больше, чем в 2022 году. Наши врачи освоили выполнение таких сложных операций, как стентирование коронарных артерий, имплантация электрокардиостимуляторов, трансплантация почки и т.д. В Центре ядерной медицины проведено около 3900 исследований. В целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан оказывается паллиативная медицинская помощь. За 2023 год в стационарных условиях пролечено более 4 тысяч паллиативных пациентов.



Правительством проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. За последние пять лет в Бурятии появилось 102 новых объекта здравоохранения. В лечебные учреждения поставлено 1084 единицы медицинского оборудования (системы УЗИ-обследований, компьютерные томографы, аппараты для цифровой рентгенографии, кольпоскоп, электромиограф и т.д.).



За шесть лет приобретена 2671 единица нового медицинского оборудования. В автопарки медицинских организаций поступило 135 автомобилей скорой медицинской помощи и 311 единиц легкового и санитарного автотранспорта.



