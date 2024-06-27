В Улан-Удэ автомобилистке удалось избежать наказания за излишнюю тонировку

Стёкла иномарки слишком тёмные



4 мая в Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили автомобилистку. Передние боковые стёкла в её машине были слишком сильно затемнены, светопропускание составило менее 70%. Женщину привлекли к административной ответственности и потребовали устранить нарушение.



Однако она не спешила снимать плёнку. 27 мая её вновь остановили дорожные полицейские и выявили, что стёкла по-прежнему чрезмерно тёмные.



Протокол об административном правонарушении поступил в Советский районный суд, но дело было прекращено.



- При рассмотрении дела судьёй было установлено плохое качество печати требования, из-за чего установить его содержание затруднительно. На основании вышеизложенного, производство по делу об административном правонарушении было прекращено ввиду отсутствия в действиях П. состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

