27 июня

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В Улан-Удэ автомобилистке удалось избежать наказания за излишнюю тонировку

В Улан-Удэ автомобилистке удалось избежать наказания за излишнюю тонировку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стёкла иномарки слишком тёмные

4 мая в Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили автомобилистку. Передние боковые стёкла в её машине были слишком сильно затемнены, светопропускание составило менее 70%. Женщину привлекли к административной ответственности и потребовали устранить нарушение.

Однако она не спешила снимать плёнку. 27 мая её вновь остановили дорожные полицейские и выявили, что стёкла по-прежнему чрезмерно тёмные.

Протокол об административном правонарушении поступил в Советский районный суд, но дело было прекращено.

- При рассмотрении дела судьёй было установлено плохое качество печати требования, из-за чего установить его содержание затруднительно. На основании вышеизложенного, производство по делу об административном правонарушении было прекращено ввиду отсутствия в действиях П. состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
автомобили

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