27 июня

Популярное

В лесах Бурятии обнаружили куколки бабочки-вредителя

В лесах Бурятии обнаружили куколки бабочки-вредителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лесопатологи изучают информацию

В лесах Бурятии обнаружили гусеницы хвойной волнянки. Это ночная бабочка, которая может повреждать хвойные деревья.

Чтобы установить поражённые вредителем площади, лесопатологи Центра защиты леса республики провели работы по инвентаризации очагов вредных организмов.

- Учёт вредителей проводился в двух участковых лесничествах Бичурского лесничества – Окино-Ключевском и Бичурском сельском. Сотрудники отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга обнаружили признаки объедания сосновых насаждений, но не на всей обследованной площади. Гусеницы хвойной волнянки были на стадии окукливания, - сообщили в Центре защиты леса.

Лесопатологи обрабатывают собранные данные. Информация о поражённых хвойной волнянкой площадях насаждений, численности вредителя, а также прогнозе динамики численности будет известна после завершения работ.
Лес вредители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры
В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры
Общество, 27.06.2024
В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых
В Бурятии растёт уровень обеспеченности врачами
В Бурятии растёт уровень обеспеченности врачами
Общество, 27.06.2024
Об этом сообщил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи
В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи
Общество, 27.06.2024
В рамках мероприятия наградят молодые таланты города
В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских
В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских
Общество, 27.06.2024
До окончания приёма заявок осталось меньше месяца
В Бурятии окажут правовую помощь по вопросам защиты интересов семьи
В Бурятии окажут правовую помощь по вопросам защиты интересов семьи
Общество, 27.06.2024
Мероприятия состоятся в рамках всероссийской недели
В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
Общество, 27.06.2024
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии
Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии
Общество, 27.06.2024
В республике развивают лидерский потенциал и активную позицию учащихся
В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»
В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»
Общество, 27.06.2024
Все они представители Усть-Ордынского Бурятского округа
В Бурятии лосёнок очаровал госинспектора
В Бурятии лосёнок очаровал госинспектора
Общество, 27.06.2024
В «Заповедном Подлеморье» поделились кадрами встречи с животным
В Северобайкальске наградили ветеранов БАМа
В Северобайкальске наградили ветеранов БАМа
Общество, 27.06.2024
Жителям Бурятии вручили медали в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^