В лесах Бурятии обнаружили куколки бабочки-вредителя

Лесопатологи изучают информацию



В лесах Бурятии обнаружили гусеницы хвойной волнянки. Это ночная бабочка, которая может повреждать хвойные деревья.



Чтобы установить поражённые вредителем площади, лесопатологи Центра защиты леса республики провели работы по инвентаризации очагов вредных организмов.



- Учёт вредителей проводился в двух участковых лесничествах Бичурского лесничества – Окино-Ключевском и Бичурском сельском. Сотрудники отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга обнаружили признаки объедания сосновых насаждений, но не на всей обследованной площади. Гусеницы хвойной волнянки были на стадии окукливания, - сообщили в Центре защиты леса.



Лесопатологи обрабатывают собранные данные. Информация о поражённых хвойной волнянкой площадях насаждений, численности вредителя, а также прогнозе динамики численности будет известна после завершения работ.

