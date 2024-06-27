В Бурятии пожарные вызволили запершегося в квартире малыша

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Мать ребёнка отблагодарила пожарных



26 июня жительница посёлка Заиграево отблагодарила пожарных за профессионализм и оперативные действия. За несколько дней до этого она позвонила в пожарную часть и сообщила, что её 4-летний ребёнок закрыл входную дверь и не смог её открыть. Малыш сильно испугался.



К месту вызова выехал дежурный караул 19-ой пожарной части.



При помощи пожарной лестницы пожарный Андрей Куприянов поднялся на балкон третьего этажа, а после открыл входную дверь квартиры и успокоил напуганного малыша.



Спустя несколько дней мама ребёнка отблагодарила пожарных за их стремительные и профессиональные действия, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

