В Бурятии пожарные вызволили запершегося в квартире малыша

Мать ребёнка отблагодарила пожарных
26 июня жительница посёлка Заиграево отблагодарила пожарных за профессионализм и оперативные действия. За несколько дней до этого она позвонила в пожарную часть и сообщила, что её 4-летний ребёнок закрыл входную дверь и не смог её открыть. Малыш сильно испугался.
К месту вызова выехал дежурный караул 19-ой пожарной части.
При помощи пожарной лестницы пожарный Андрей Куприянов поднялся на балкон третьего этажа, а после открыл входную дверь квартиры и успокоил напуганного малыша.
Спустя несколько дней мама ребёнка отблагодарила пожарных за их стремительные и профессиональные действия, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Общество, Фото:
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