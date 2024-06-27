Ради масштабного преображения центра Улан-Удэ решили снести бывшую школу











Благодаря мастер-плану, который весной 2023-го одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.