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Ради масштабного преображения центра Улан-Удэ решили снести бывшую школу

Ради масштабного преображения центра Улан-Удэ решили снести бывшую школу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Рядом с ней почти на месяц перекроют тротуар

В ближайший понедельник, 1 июля, на улице Смолина, 51 в Улан-Удэ перекроют тротуар вдоль бывшей школы № 60. Речь о старом здании школы социальной адаптации  детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов. В этом здании, признанном ограниченном к эксплуатации, дети не учатся уже несколько лет. А теперь его решили снести в рамках комплексного развития территории жилой застройки в центре столицы Бурятии. 


Все работы завершатся ориентировочно в конце июля. Движение на тротуаре ограничат ради безопасности горожан. Их попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Маршрут обхода обнародовали в администрации Советского района, обозначив его на схеме зелёной стрелкой.

Благодаря мастер-плану, который весной 2023-го одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.

Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.
 



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