27 июня

26 июня

Популярное

В райцентре в Бурятии на сеновал заползла змея

В райцентре в Бурятии на сеновал заползла змея
Общество,  Фото:Весь Гусиноозерск
Гусиноозёрск продолжают атаковать рептилии

Недавно жители Гусиноозёрска обнаружили на сеновале неприятный сюрприз – туда заползла змея. Фото с незваной гостьей разместили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».

Местные жители предположили, что это гадюка. В свою очередь, в комментариях пользователи пишут, что это не так и змея неядовитая. 

Пару недель назад другую рептилию заметили на улице Фабричная. Её запечатлели на камеру местные жители. «Впервые за мои 36 лет змеи ползать стали в наших краях», – рассказал один из них.

Однако гусиноозёрчане заявили в комментариях, что частенько встречают пресмыкающихся, которые греются на камнях в лесу. «На улице Школьная пару дней назад тоже была около бассейна – чудом детей не укусила», – сообщила тогда другая подписчица.

В начале июня в том же telegram-канале разместили запись, сделанную в микрорайоне Кедровый. На кадрах – рептилия, которая заползла к местным жителям. «Это какой-то ужас», – подчеркнули они. Интернет-пользователи долго гадали, что это за змея, однако к единому мнению так и не пришли. Версии были разные – медянка, узорчатый полоз, обычный ужик, щитомордник и степная гадюка.


змея природа Гусиноозерск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии на сеновал заползла змея
В райцентре в Бурятии на сеновал заползла змея
Общество, 27.06.2024
Гусиноозёрск продолжают атаковать рептилии
Жителям Бурятии советуют не объедаться редиской
Жителям Бурятии советуют не объедаться редиской
Общество, 27.06.2024
Овощ полезный, но есть его нужно в меру
Улан-удэнцы бесплатно сдают мусор на полигон
Улан-удэнцы бесплатно сдают мусор на полигон
Общество, 27.06.2024
Вовсю идёт экоакция «Чистый четверг»
Почти половина студентов из Улан-Удэ хотят быть бизнесменами
Почти половина студентов из Улан-Удэ хотят быть бизнесменами
Общество, 27.06.2024
А работать «на дядю» готовы только треть 
Житель Бурятии спас детей от медведя
Житель Бурятии спас детей от медведя
Общество, 27.06.2024
Он не просто снял видео, а обратился в лесхоз
«Мисс Улан-Удэ» выберут в Бурятии
«Мисс Улан-Удэ» выберут в Бурятии
Общество, 27.06.2024
Фестиваль красоты и талантов пройдёт под девизом «Семья начинается с любви»
В Бурятии школьники проводят «Каникулы с Росгвардией»
В Бурятии школьники проводят «Каникулы с Росгвардией»
Общество, 27.06.2024
Росгвардейцы провели урок мужества 
Властям Бурятии придётся биться за строительство мультиколонии
Властям Бурятии придётся биться за строительство мультиколонии
Общество, 27.06.2024
Алексей Цыденов заверил, что от неё никто не пострадает
В Улан-Удэ определили лучших водителей трамвая
В Улан-Удэ определили лучших водителей трамвая
Общество, 27.06.2024
Им также вручили путёвки на курорт 
В Улан-Удэ вручили вид на жительство без срока действия 110-летней гражданке Китая
В Улан-Удэ вручили вид на жительство без срока действия 110-летней гражданке Китая
Общество, 27.06.2024
Женщина родилась в селе Адуун-Шулуун Забайкальского края в феврале 1914 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^