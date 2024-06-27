Гусиноозёрск продолжают атаковать рептилии
Недавно жители Гусиноозёрска обнаружили на сеновале неприятный сюрприз – туда заползла змея. Фото с незваной гостьей разместили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
Местные жители предположили, что это гадюка. В свою очередь, в комментариях пользователи пишут, что это не так и змея неядовитая.
Пару недель назад другую рептилию заметили на улице Фабричная. Её запечатлели на камеру местные жители. «Впервые за мои 36 лет змеи ползать стали в наших краях», – рассказал один из них.
Однако гусиноозёрчане заявили в комментариях, что частенько встречают пресмыкающихся, которые греются на камнях в лесу. «На улице Школьная пару дней назад тоже была около бассейна – чудом детей не укусила», – сообщила тогда другая подписчица.
В начале июня в том же telegram-канале разместили запись, сделанную в микрорайоне Кедровый. На кадрах – рептилия, которая заползла к местным жителям. «Это какой-то ужас», – подчеркнули они. Интернет-пользователи долго гадали, что это за змея, однако к единому мнению так и не пришли. Версии были разные – медянка, узорчатый полоз, обычный ужик, щитомордник и степная гадюка.
В райцентре в Бурятии на сеновал заползла змея
Общество, Фото:
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