Овощ полезный, но есть его нужно в меру
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о пользе редиса. Овощ содержит мало калорий, поскольку он состоит из воды, а также пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника и помогают пищеварению.
Корнеплод содержит витамин С, витамины группы В, а также калий. Редиска богата фенольными соединениями, которые обладают антиоксидантным эффектом – защищают клетки организма от окислительных процессов. Также они усиливают действие витамина С на сердечно-сосудистую систему. Природные пигменты – антоцианы (их особенно много в шкурке овоща), обладают противовоспалительным эффектом, помогают заживлять раны.
Редис можно есть людям любого возраста практически без ограничений, главное – соблюдать чувство меры, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Однако редиску не следует есть при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, панкреатите, желчнокаменной болезни.
Жителям Бурятии советуют не объедаться редиской
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мать ребёнка отблагодарила пожарных
Гусиноозёрск продолжают атаковать рептилии
Она повисла на проводах
Овощ полезный, но есть его нужно в меру
Вовсю идёт экоакция «Чистый четверг»
Возможны дожди и грозы
А работать «на дядю» готовы только треть
Он не просто снял видео, а обратился в лесхоз
ФК «Бурятия» сыграет с ФК «Байкал»
Его сдадут в 2027 году
Фестиваль красоты и талантов пройдёт под девизом «Семья начинается с любви»
Росгвардейцы провели урок мужества
Алексей Цыденов заверил, что от неё никто не пострадает
Им также вручили путёвки на курорт
Женщина родилась в селе Адуун-Шулуун Забайкальского края в феврале 1914 года