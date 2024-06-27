Жителям Бурятии советуют не объедаться редиской

Овощ полезный, но есть его нужно в меру



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о пользе редиса. Овощ содержит мало калорий, поскольку он состоит из воды, а также пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника и помогают пищеварению.



Корнеплод содержит витамин С, витамины группы В, а также калий. Редиска богата фенольными соединениями, которые обладают антиоксидантным эффектом – защищают клетки организма от окислительных процессов. Также они усиливают действие витамина С на сердечно-сосудистую систему. Природные пигменты – антоцианы (их особенно много в шкурке овоща), обладают противовоспалительным эффектом, помогают заживлять раны.



Редис можно есть людям любого возраста практически без ограничений, главное – соблюдать чувство меры, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Однако редиску не следует есть при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, панкреатите, желчнокаменной болезни.

