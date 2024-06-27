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Улан-удэнцы бесплатно сдают мусор на полигон

Улан-удэнцы бесплатно сдают мусор на полигон
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Вовсю идёт экоакция «Чистый четверг»

Жители Улан-Удэ везут мусор на полигон в микрорайоне Вахмистрово, сообщили в комбинате по благоустройству.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня проводится акция «Чистый четверг», в рамках которой мусор на полигоне принимают бесплатно. Горожане могут сдать ветки, ботву, траву и прочие органические остатки до 19:00.

Бытовые отходы и строительный мусор не принимают, а также нельзя сдать более трёх кубометров мусора из одних рук, подчеркнули в КБУ.

Экологическую акцию «Чистый четверг» начали проводить в мае по инициативе горожан и общественников. Они считают, что акции по уборке города надо проводить не два раза в год – во время месячников чистоты, а хотя бы раз в месяц в тёплое время года.


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мусор

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