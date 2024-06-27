Вовсю идёт экоакция «Чистый четверг»
Жители Улан-Удэ везут мусор на полигон в микрорайоне Вахмистрово, сообщили в комбинате по благоустройству.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня проводится акция «Чистый четверг», в рамках которой мусор на полигоне принимают бесплатно. Горожане могут сдать ветки, ботву, траву и прочие органические остатки до 19:00.
Бытовые отходы и строительный мусор не принимают, а также нельзя сдать более трёх кубометров мусора из одних рук, подчеркнули в КБУ.
Экологическую акцию «Чистый четверг» начали проводить в мае по инициативе горожан и общественников. Они считают, что акции по уборке города надо проводить не два раза в год – во время месячников чистоты, а хотя бы раз в месяц в тёплое время года.
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Улан-удэнцы бесплатно сдают мусор на полигон
Общество, Фото:
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