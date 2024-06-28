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В Бурятии пройдёт финал летних сельских спортивных игр

В Бурятии пройдёт финал летних сельских спортивных игр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования примет Бичура

В Бичурском районе Бурятии с 9 по 13 июля пройдут финальные соревнования республиканских летних сельских спортивных игр.

Участвовать в играх по видам спорта в составе сборных команд муниципальных образований будут спортсмены от 18 лет и старше, постоянно проживающие и работающие в соответствующих муниципальных образованиях республики не менее одного года. В состав команд войдут работники, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, в лесном комплексе, рыбном хозяйстве, потребительской кооперации, других сферах народного хозяйства, работники и специалисты социальной сферы (врачи, учителя, работники связи, бытового обслуживания, правоохранительных органов и т.д.). Всего в состав каждой команды войдут 75 человек, в том числе 2 руководителя команды и 5 водителей.

Районы республики поборются за медали в следующих видах спорта: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, агитационно-массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт, соревнования дояров и механизаторов, спортивное ориентирование и дартс. В финальных соревнованиях игр разыгрываются: общекомандное первенство, командное первенство по видам спорта, личное первенство по всем видам программы соревнований. При подведении общекомандного первенства в зачёт идут 13 лучших результатов по видам спорта. В зачёт общекомандного первенства по волейболу идут отдельно мужские и женские команды.

Церемония открытия игр состоится вечером 11 июля на центральном стадионе села Бичура. Здесь же днём 13 июля пройдёт закрытие игр.

Сборная команда муниципального образования, занявшая первое место в общекомандном зачёте, награждается дипломом, кубком и денежным призом. Команды, занявшие со второе по шестое места в общекомандном зачёте, получат дипломы, кубки и денежные призы. Команды, занявшие первые три места по видам спорта, награждаются кубками, дипломами; победители и призёры в личном первенстве по видам спорта, а также участники команд-призёров по игровым видам спорта – дипломами соответствующих степеней, медалями и денежными призами.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия сельские спортивные игры спорт

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