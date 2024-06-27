Она повисла на проводах
В бичурском селе Петропавловка бьют тревогу из-за опоры, которая держится на честном слове. Местные жители заявили в группе «Бичура-инфо. 24/7», что она скоро упадёт.
- Провода под напряжением, они высоковольтные. Сколько раз обращались – и ничего, – отметили сельчане.
Начальник местного РЭС Сергей Быков подчеркнул: провода не высоковольтные и не под напряжением, а «столб не упадёт». Судя по всему, на опору кто-то наехал.
- В рамках плановых работ поедем демонтировать опоры и поправим столб. Ориентировочно – в первой декаде июля, – сообщил Быков.
В селе Бурятии опасно накренилась опора
Общество, Фото:
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