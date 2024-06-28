На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие проведут 3 августа в Иркутской области



3 августа на южном побережье Байкала пройдёт II межрегиональный гастрономический фестиваль национальной кухни народов Сибири «Байкальский половник». Он откроется на фестивальной площади в Байкальске.



В 2024 году гастрономический фестиваль во второй раз представит в своей программе разнообразие форматов кулинарного искусства. Организаторы обещают продемонстрировать национальные блюда русской, сибирской, бурятской, армянской, азербайджанской и других кухонь. Также в рамках фестиваля пройдёт конкурс готовых блюд национальной кухни. Победителей определит профессиональное жюри в области гастрономии.



В программе запланированы торжественная церемония открытия и награждения победителей гастрофестиваля, презентация блюд, мастер-классы и семейный кулинарный конкурс «Поварёнок». Программу украсят выступления творческих национальных коллективов, конкурсы, а также ярмарка фермерских продуктов и выставка изделий прикладного творчества.



Как сообщает Иркутский областной дом народного творчества, заявки на участие принимаются до 31 июля на электронную почту организаторов: irina.kolobowa2014@yandex.ru. Приглашаются команды из Иркутской области и других регионов РФ, национальные семьи, династии, диаспоры. Возрастной и количественный состав участников не ограничен. Ознакомиться с условиями можно на сайте дома культуры «Юбилейный» города Байкальск.



Возрастное ограничение: 6+.

