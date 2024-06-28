29 июня

28 июня

Популярное

На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль

На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие проведут 3 августа в Иркутской области

3 августа на южном побережье Байкала пройдёт II межрегиональный гастрономический фестиваль национальной кухни народов Сибири «Байкальский половник». Он откроется на фестивальной площади в Байкальске.

В 2024 году гастрономический фестиваль во второй раз представит в своей программе разнообразие форматов кулинарного искусства. Организаторы обещают продемонстрировать национальные блюда русской, сибирской, бурятской, армянской, азербайджанской и других кухонь. Также в рамках фестиваля пройдёт конкурс готовых блюд национальной кухни. Победителей определит профессиональное жюри в области гастрономии.

В программе запланированы торжественная церемония открытия и награждения победителей гастрофестиваля, презентация блюд, мастер-классы и семейный кулинарный конкурс «Поварёнок». Программу украсят выступления творческих национальных коллективов, конкурсы, а также ярмарка фермерских продуктов и выставка изделий прикладного творчества.

Как сообщает Иркутский областной дом народного творчества, заявки на участие принимаются до 31 июля на электронную почту организаторов: irina.kolobowa2014@yandex.ru. Приглашаются команды из Иркутской области и других регионов РФ, национальные семьи, династии, диаспоры. Возрастной и количественный состав участников не ограничен. Ознакомиться с условиями можно на сайте дома культуры «Юбилейный» города Байкальск.

Возрастное ограничение: 6+.
Байкал. фестиваль Иркутская область гастрофестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат семь лесных пожаров
В Бурятии тушат семь лесных пожаров
Общество, 29.06.2024
С огнём борются 238 человек
В Бурятии сохранится жаркая погода
В Бурятии сохранится жаркая погода
Общество, 29.06.2024
Воздух прогреется до +33 градусов 
На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль
На юге Байкала состоится гастрономический фестиваль
Общество, 28.06.2024
Мероприятие проведут 3 августа в Иркутской области
В сёлах Бурятии установлено уличное освещение
В сёлах Бурятии установлено уличное освещение
Общество, 28.06.2024
Оно появилось в Еравнинском районе
В Забайкалье инспектор нацпарка встретил медведя
В Забайкалье инспектор нацпарка встретил медведя
Общество, 28.06.2024
Животное некоторое время сопровождало человека
В Иркутской области День молодёжи будет безалкогольным
В Иркутской области День молодёжи будет безалкогольным
Общество, 28.06.2024
В нескольких муниципалитетах вводятся ограничения розничной продажи алкоголя в местах празднования
Город Бурятии посетила экспедиция «Россия 360»
Город Бурятии посетила экспедиция «Россия 360»
Общество, 28.06.2024
Путешественников встретили в Кяхте
В Забайкальске установят новую въездную арку «Россия»
В Забайкальске установят новую въездную арку «Россия»
Общество, 28.06.2024
Замену проведут из-за строительства второго железнодорожного пути
В Иркутской области выпустили первых гардемарин
В Иркутской области выпустили первых гардемарин
Общество, 28.06.2024
В регионе состоялся первый выпуск курсантов Навигацкой школы
В Агинском округе прошла международная битва оружейников
В Агинском округе прошла международная битва оружейников
Общество, 28.06.2024
Победителей определили на открытии первенства России по стрельбе из лука
Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье
Иркутские и монгольские археологи изучат Прихубсугулье
Общество, 28.06.2024
Стартовал совместный проект по изучению северного побережья озера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^