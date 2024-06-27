Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии

В республике развивают лидерский потенциал и активную позицию учащихся
26 июня в Бурятии завершилась смена «Лидеры позитивных изменений». В течение десяти дней школьники Улан-Удэ и Мухоршибирского района, объединившись в группы, разработали проекты позитивных изменений для реализации на территории республики.
Смена проходила с 17 июня в региональном центре «Асториум», и вчера школьники защитили свои проекты. Так, проект «От сигареты к вершинам: победа над зависимостью» направлен на оказание помощи людям в отказе от вредной привычки. Ребята намерены провести серию тематических прогулок в парках и на туристических тропах. Целью проекта «Новая Возможность» является организация культурно-досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Сэбэрбас Эко-город» поможет создать и установить эко-урны с баскетбольными кольцами в школах города для популяризации экологических привычек у школьников и взрослых.
– Эта смена стала для меня важным этапом в личном развитии. Я увожу с собой не только знания, но и приятные воспоминания. Здесь я нашла много друзей. Преподаватели и организаторы проделали большую работу, лекции и мастер-классы были информативными и увлекательными. Каждый учитель делился своим опытом и новыми для нас знаниями, – рассказала ученица Саган-Нурской школы Анастасия.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, целью программы стало создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала учащихся, формирования их активной жизненной позиции. В смене «Лидеры позитивных изменений» прошли воркшопы, тренинги, лекции, профильные экскурсии и встречи со специалистами, которые достигли значительных успехов в общественной жизни.
– Проектная смена получилась очень полезной и для самих ребят, и для взрослых. Дети хорошо потрудились, познакомились с интересными людьми. Все их идеи замечательные, смена показала, сколько у нас много талантливых и неравнодушных детей, – заключила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.
Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии
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