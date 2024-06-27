Мероприятия состоятся в рамках всероссийской недели
В Бурятии пройдёт всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Начнётся неделя 8 июля с торжественного вручения свидетельств о рождении в республиканском перинатальном центре. Также планируется проведение консультаций о мерах поддержки семей в России, консультационные площадки для детей и подростков с родителями, акция «Час психолога» и многое другое.
Национальная библиотека РБ также присоединится к мероприятиям недели. 10 июля в учебном центре библиотеки состоится онлайн-встреча с представителями управления социальной защиты населения по Улан-Удэ и Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова в рамках правового просвещения граждан.
- Мероприятие направлено на правовое информирование, правовое просвещение граждан и поддержку семейных ценностей в Российской Федерации, - сообщили в нацбиблиотеке.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии окажут правовую помощь по вопросам защиты интересов семьи
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