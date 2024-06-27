27 июня

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В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»

В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Все они представители Усть-Ордынского Бурятского округа

Лучшие исполнители бурятской эстрадной песни Иркутской области представят регион на международном бурятском фестивале «Алтаргана-2024» (возрастное ограничение: 6+) в Монголии. Представители делегации в данной номинации – победители и лауреаты международных, межрегиональных, областных конкурсов, постоянные участники гала-концертов и фестивалей.

Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, Иркутскую область на конкурсе бурятской эстрадной песни представят:
- Диана Шадгарова (Эхирит-Булагатский район) – победитель XV международного фестиваля «Алтан гадас» (г. Улан-Батор, Монголия), лауреат I степени межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – лучики солнца» (Республика Бурятия), лауреат I степени межрегионального вокального конкурса имени Владимира Таршинаева (п. Усть-Ордынский), гран-при областного этнокультурного фестиваля «Мы разные. Мы вместе!» (г. Иркутск);
- Анна Иннокеткина (Баяндаевский район) – лауреат I степени V межрегионального вокального конкурса имени Владимира Таршинаева, лауреат премии губернатора Иркутской области;
- Эстрадный вокальный ансамбль «Оhын залуушул» (Осинский район, руководитель Роксана Санданова) – дипломант международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2022» (Забайкальский край), лауреат III степени межрегионального вокального конкурса «Тоонто нютаг» имени Анатолия Андреева (п. Кутулик).

Напомним, что конкурс бурятской эстрадной песни на «Алтаргане» направлен на выявление новых талантливых исполнителей, развитие творческого мастерства и популяризацию бурятской эстрады.
Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ Алтаргана конкурс эстрада

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