27 июня

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В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи

В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятия наградят молодые таланты города

28 июня, в преддверии Дня молодёжи, в столице Бурятии пройдёт мероприятие «Улан-Удэ: мечтай, действуй, создавай!». Его проведут на театральной площади ГРДТ имени Н.А. Бестужева.

Как сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ, с 17:00 до 19:00 здесь будут работать интерактивные, образовательные и спортивные площадки, состоится презентация социальных проектов для молодёжи конкурса «Добрые дела – любимому городу», пройдут мастер-классы, национальные игры «Талан тубшо наадан» и «Шагай наадан», игровая программа с аниматорами для детей и взрослых, площадка сдачи норм ГТО и спортивных игр. С 18:00 до 19:00 свои лучшие номера представят творческие коллективы и исполнители вузов и ссузов города Улан-Удэ.

С 19:00 до 22:00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты», а также молодых семей, руководителей и активистов учебных заведений, молодёжных общественных организаций. Также в программе ожидается выступление кавер-группы, викторина и призы.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ молодежь день молодежи

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