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В Бурятии из участковой больницы решили сделать амбулаторию

В Бурятии из участковой больницы решили сделать амбулаторию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители попросили разобраться в этом вопросе

Неделю назад стало известно, что участковую больницу в кяхтинском селе Кудара-Сомон хотят преобразовать во врачебную амбулаторию. Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев опубликовал в соцсетях обращение, в котором говорится, что 15 работникам вручили уведомления о сокращении – под него попали санитарки и сотрудники пищеблока.
 
В письме отмечается, что сейчас в больнице девять круглосуточных койко-мест и три – дневного стационара, а с 1 сентября их число уменьшится. Кроме того, раньше в больнице обслуживали пациентов как минимум из 15 населённых пунктов. Теперь же будут всего из трёх сёл – Кудара-Сомона, Хамнигадая и Семёновки. Сельчане выступили против и попросили разобраться в этом вопросе.
 
Ситуацию накануне прокомментировали в Минздраве Бурятии. Там сообщили, что в новой амбулатории вводится ставка фельдшера для оказания медицинской помощи детям (его уже ищут) и увеличивается количество коек дневного стационара – их станет восемь.
 
- Плановую стационарную помощь, как и сейчас, будут оказывать в терапевтическом отделении Кяхтинской ЦРБ. В то же время фельдшеры 6-го ФАП «Кударинской зоны» при необходимости организуют стационары на дому для пожилых, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении врача, – приводит ответ ведомства «Кяхта-инфо.24/7». – По четвергам в Кудара-Сомон осуществляется выездной приём врача ультразвуковой диагностики и планируются консультации других специалистов, в том числе – кардиолога, офтальмолога, эндокринолога и педиатра.
больница врачи медицина

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