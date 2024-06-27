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В Бурятии коровы оккупировали центр посёлка

В Бурятии коровы оккупировали центр посёлка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
А ещё они лежат прямо на детской площадке

Жители Бурятии продолжают жаловаться на коров, которые гуляют где попало. Управу на них просят найти в посёлке Озёрный в Еравнинском районе. По словам местных, жвачные лежат прямо в центре населённого пункта и на детской площадке. Об этом они рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».

- Глава посёлка и администрация в том числе вопрос не решают, – утверждают сельчане.
 
Глава сельского поселения «Озёрное» Баир Панфилов, в свою очередь, сообщил, что буквально 26 июня провели собрание с владельцами КРС, на котором обсуждался выпас скота. Всех их под роспись ознакомили с соответствующими правилами, принятыми на сессии сельского совета депутатов ещё в мае 2018 года.

До этого с хозяевами коров проводили индивидуальные беседы и просили их днём закрывать КРС во дворах и стайках от паутов и слепней. Ограждение на детской площадке, которое испортили сельхозживотные, должны были отремонтировать накануне. Кстати, жвачные в селе Усть-Брянь оккупировали берег реки, где купаются дети.
коровы животные жалобы

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