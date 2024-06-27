В Бурятии коровы оккупировали центр посёлка



Жители Бурятии продолжают жаловаться на коров, которые гуляют где попало. Управу на них просят найти в посёлке Озёрный в Еравнинском районе. По словам местных, жвачные лежат прямо в центре населённого пункта и на детской площадке. Об этом они рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».



- Глава посёлка и администрация в том числе вопрос не решают, – утверждают сельчане.



Глава сельского поселения «Озёрное» Баир Панфилов, в свою очередь, сообщил, что буквально 26 июня провели собрание с владельцами КРС, на котором обсуждался выпас скота. Всех их под роспись ознакомили с соответствующими правилами, принятыми на сессии сельского совета депутатов ещё в мае 2018 года.