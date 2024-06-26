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Жители Бурятии собрали 30000 подписей в поддержку изменений в законе о Байкале

Жители Бурятии собрали 30000 подписей в поддержку изменений в законе о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом рассказали в правительстве республики

В правительство Республики Бурятия на протяжении продолжительного времени активно обращаются жители населённых пунктов центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкала. В поддержку законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» жителями Бурятии собрано свыше 30 тысяч подписей, которые направлены в Государственную Думу Российской Федерации для учёта при рассмотрении во втором чтении. Также в правительстве РБ отметили высокий уровень заинтересованности всех жителей республики в скорейшем принятии законопроекта.

Напомним, что проект Федерального закона № 387575-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» направлен на разрешение вопросов, связанных с имеющимися законодательными ограничениями отдельных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В частности, речь идёт о противопожарном обустройстве населённых пунктов на границе с лесным фондом. Так в ЦЭЗ по РБ угрозой перехода лесных пожаров подвержено 28 населённых пунктов, в том числе из-за отсутствия надлежащим образом обустроенных противопожарных разрывов между населённым пунктом и лесом, что подвергает население и леса опасности.

Также в изменениях говорится о строительстве дорог, очистных, селезащитных и гидротехнических сооружений. Так, в ЦЭЗ по РБ для сбора сточных вод и жидких бытовых отходов от населения, объектов экономики и туристско-рекреационного назначения требуется создания очистных сооружений, для препятствования попадания неочищенных стоков в водные объекты в том числе в следствии дренажа в озеро Байкал. В 13 населённых пунктах планируется обустройство очистных сооружений, в том числе в рамках исполнения поручения президента РФ по национальному проекту «Экология».

Как пояснили в правительстве РБ, законопроект коснётся перевода земель в земли населённых пунктов внутри границ населённых пунктов. К сожалению «Лесная амнистия», направленная на решение конституционные права граждан и ошибки в лесоустройстве, не работает на территории ЦЭЗ, и фактически, несмотря на то что граждане проживают на этих земельных участках исконно, они по материалам лесоустройства проживают вроде как на землях лесного фонда.

Изменения будут и в части перевода земель лесного фонда в иные категории земель для организации захоронений. Так в ЦЭЗ Байкальской природной территории в 23 населённых пунктах исчерпаны территории для организации мест захоронения. 
правительство РБ Байкал законопроект Бурятия

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