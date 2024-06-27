В Якутске торжественно открыли VIII летние спортивные игры «Дети Азии»

В них участвуют и спортсмены из Бурятии

Торжественное открытие VIII летних спортивных игр «Дети Азии» состоялось 26 июня в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии. Церемония, которая прошла на стадионе «Туймаада», объединила свыше 18 тысяч человек – зрителей, членов команд, волонтёров, участников красочного представления.



видео: t.me/sakhagove



Международные игры «Дети Азии» пройдут с 26 июня по 7 июля и станут крупнейшим праздником детского спорта в стране в 2024 году. В соревнованиях участвуют более 3 тысяч спортсменов, тренеров и представителей из сборных команд 24 зарубежных стран и регионов России - Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов (ДФО), Москвы и Республики Саха (Якутия).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Якутск отправились и спортсмены из Бурятии. Делегация республики в составе сборной ДФО состоит из 22 человек: 14 спортсменов, 7 тренеров и 1 представитель.

Церемония началась с поднятия флага Российской Федерации. Зрители приветствовали бурными овациями спортсменов - участников команд из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Бахрейна, Бангладеш, Белоруссии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, КНДР, Китая, Киргизии, Лаоса, Ливана, Монголии, Палестины, Пакистана, Республики Корея, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Китайского Тайбэя, Узбекистана.

Парад судей возглавил заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Казахстана Мерей Акшалов. Всего за ходом соревнований на спортивных площадках будут следить 707 судей из 17 стран мира, включая 58 регионов России.

Официоз

Приветствие президента России Владимира Путина огласил министр спорта страны Михаил Дегтярев:

«Ваши традиционные соревнования всегда проходят на высоком организационном и творческом уровне, вносят значимый вклад в развитие детско-юношеского спорта, популяризацию идей олимпийского движения, укрепление дружбы между народами разных стран. В нынешнем году игры «Дети Азии» радушно встречает Якутск. Столица Республики Саха (Якутия) по праву славится солидным опытом проведения таких престижных соревнований. И конечно, ребята смогут хорошо отдохнуть, познакомиться с достопримечательностями и уникальной природой дальневосточного региона. Уверен, что Игры станут большим, праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска, запомнятся накалом честной, красивой борьбы, яркими победами и рекордами. Желаю вам успехов, интересных встреч и незабываемых впечатлений».

Министр спорта России подчеркнул, что каждый из участников игр сможет проявить себя с лучшей стороны и увезет с собой не только завоёванные медали, но и незабываемые впечатления от пребывания в России.

«Игры «Дети Азии» дают участникам уникальную, во многом бесценную возможность окунуться в настоящую олимпийскую атмосферу, обрести новых друзей, ближе познакомиться с Якутией, замечательным регионом Российской Федерации, и, самое главное, друг с другом», - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов отметил вклад соревнований в воспитание молодых людей. Участники церемонии отдали дань памяти первому президенту Республики Саха (Якутия), инициатору игр «Дети Азии» Михаилу Николаеву.

Затем по стадиону «Туймаада» пронесли официальный флаг игр, который передали воспитанникам Якутской кадетской школы. В роли флагоносцев выступили выпускники «Детей Азии» прошлых лет, ставшие призёрами Олимпийских игр и других международных соревнований. Кадеты под гимн «Дети Азии» подняли символ игр на флагшток.

Клятву строго следовать правилам соревнований со сцены произнесли чемпион первенства Якутии по стендовой стрельбе «Открытие сезона», призёр Кубка России, обладатель гранта Целевого фонда будущих поколений для одарённых и талантливых детей Якутии Данил Копылов и главный судья игр Мерей Акшалов.

«Мы долго ждали этого дня! Игры «Дети Азии» для нас не только крупнейшее спортивное событие. Это символ наших духовных и культурных ценностей, нашей открытости и устремленности в будущее, которое принёс в этот мир наш первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев» - сказал глава Якутии Айсен Николаев. Он обратил внимание на то, что неделю назад на этом стадионе побывал президент России Владимир Путин. Он лично ознакомился, как готовы к играм «Дети Азии», которые станут самыми крупными детскими спортивными соревнованиями этого года в мире, и от всей души пожелал всем участникам игр успехов.

По мотивам мифов

Торжественную часть продолжило яркое театрализованное представление «Путешествие в Арктическую вселенную», где ключевыми символами стали холод и мифы Якутии. По мнению «Байкал-Daily», оно стало самой красивой и интересной частью церемонии открытия игр. По сюжету детям надо было пройти разные уровни компьютерной игры. На каждом этапе раскрывался тот или иной фрагмент из мифов Якутии, а также рассказывалось о республике.

Огонь VIII игр «Дети Азии» на стадион «Туймаада» внесла кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, победительница VII игр «Дети Азии» Екатерина Алексеева.

По почётному кругу факел с огнем пронесли «выпускники игр» - чемпионы России и международных соревнований, обладатели Кубка мира и Европы. Огонь VIII Игр «Дети Азии» зажег заслуженный мастер спорта России по боксу, победитель I игр «Дети Азии», бронзовый призёр Олимпийских игр, шестикратный чемпион России по боксу, трёхкратный чемпион Европы Георгий Балакшин.

Всем участникам масштабного события посвятили песню благословения «Алгыс ырыата».

VIII летние спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 26 июня по 7 июля 2024 года. В программу игр входят 24 вида спорта, по которым юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей.



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