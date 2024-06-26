Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года
Светлана Замбалова покидает пост директора Республиканского базового медицинского колледжа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
- Контракт директора ГАПОУ «РБМК им. Э. Р. Раднаева» Светланы Замбаловой истекает 30 июня 2024 года. Последний контракт был заключен на год, - рассказали в министерстве.
Вопрос о назначении нового руководителя будет решён в ближайшее время. Отметим, процедура конкурса на замещение должности директора в подведомственных образовательных организациях Минздрава Бурятии не предусмотрена.
Светлана Замбалова — заслуженный врач Бурятии, награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», лауреат конкурса «Директор года Российской Федерации-2021».
В 1984 году окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Прошла все ступени профессионального роста – от главного врача участковой больницы до заместителя министра здравоохранения Бурятии.
В должности директора ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» с июня 2018 года.
В республиканском медколледже в Бурятии сменится директор
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Традиционное мероприятие проведут в Баргузинском районе
Площадками мероприятия станут два вуза республики
Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей
Горожанам предложат забрать безнадзорных собак
Также республика осталась лидером в Сибири
Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года
Акцию провели на дорогах города
Обряды проведут с 27 июня по 6 июля
Он будет открыт до конца лета
На ремонт направят более 4 млн рублей
Сегодня в горсовете разрешился один их самых шумных вопросов последних месяцев в Улан-Удэ. Приняты изменения в генплан города, которые предусматривают строительство объекта уголовно-исправительной системы на юго-востоке Улан-Удэ
Победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
Турнир состоится в июле в Сербии
Участие принимают более 140 человек из восьми округов
Они проведут совместные исследования в области переработки растительного и животного сырья