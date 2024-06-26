В республиканском медколледже в Бурятии сменится директор

Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года



Светлана Замбалова покидает пост директора Республиканского базового медицинского колледжа. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



- Контракт директора ГАПОУ «РБМК им. Э. Р. Раднаева» Светланы Замбаловой истекает 30 июня 2024 года. Последний контракт был заключен на год, - рассказали в министерстве.



Вопрос о назначении нового руководителя будет решён в ближайшее время. Отметим, процедура конкурса на замещение должности директора в подведомственных образовательных организациях Минздрава Бурятии не предусмотрена.



Светлана Замбалова — заслуженный врач Бурятии, награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», лауреат конкурса «Директор года Российской Федерации-2021».



В 1984 году окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Прошла все ступени профессионального роста – от главного врача участковой больницы до заместителя министра здравоохранения Бурятии.



В должности директора ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» с июня 2018 года.

