Ожидается дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июня по республике местами дожди, грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16, +21 гарусов.
В Улан-Удэ возможен дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём 23-25 градусов тепла.
В Бурятии до +28 градусов
Общество, Фото:
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