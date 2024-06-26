В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

Обряды проведут с 27 июня по 6 июля



С 27 июня по 6 июля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана состоятся хурал, посвящённый просветлённому уму Идамы Калачакры, построение мандалы, Дуйнхор хурал, Жинсриг хурал – подношение мандалы, а также разбор мандалы.



Построение песочной мандалы просветлённого ума Идамы Калачакры пройдёт с 27 июня по 1 июля, с 9:00 до 11:00. Основной Дуйнхор хурал будет проведён со 2 по 6 июля, с 9:00 до 12:00.



6 июля состоится Жинсриг хурал – огненная пуджа – подношение через огонь Идаму Калачакре и его свите. Молебен начнётся в 13:00, затем состоятся разбор и раздача песочной мандалы Калачакры.



- Молебен устраняет все препятствия, которые имеются у людей, очищают от насылаемых болезней от людей и злых духов, открывают дороги в работе и очищают порчи, сглазы и так далее, - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России. – Также ламы будут молиться за возвращение военных живыми и здоровыми на родину.



Возрастное ограничение: 6+.

