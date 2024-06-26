Обряды проведут с 27 июня по 6 июля
С 27 июня по 6 июля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана состоятся хурал, посвящённый просветлённому уму Идамы Калачакры, построение мандалы, Дуйнхор хурал, Жинсриг хурал – подношение мандалы, а также разбор мандалы.
Построение песочной мандалы просветлённого ума Идамы Калачакры пройдёт с 27 июня по 1 июля, с 9:00 до 11:00. Основной Дуйнхор хурал будет проведён со 2 по 6 июля, с 9:00 до 12:00.
6 июля состоится Жинсриг хурал – огненная пуджа – подношение через огонь Идаму Калачакре и его свите. Молебен начнётся в 13:00, затем состоятся разбор и раздача песочной мандалы Калачакры.
- Молебен устраняет все препятствия, которые имеются у людей, очищают от насылаемых болезней от людей и злых духов, открывают дороги в работе и очищают порчи, сглазы и так далее, - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России. – Также ламы будут молиться за возвращение военных живыми и здоровыми на родину.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Традиционное мероприятие проведут в Баргузинском районе
Площадками мероприятия станут два вуза республики
Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей
Горожанам предложат забрать безнадзорных собак
Также республика осталась лидером в Сибири
Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года
Акцию провели на дорогах города
Обряды проведут с 27 июня по 6 июля
Он будет открыт до конца лета
На ремонт направят более 4 млн рублей
Сегодня в горсовете разрешился один их самых шумных вопросов последних месяцев в Улан-Удэ. Приняты изменения в генплан города, которые предусматривают строительство объекта уголовно-исправительной системы на юго-востоке Улан-Удэ
Победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
Турнир состоится в июле в Сербии
Участие принимают более 140 человек из восьми округов
Они проведут совместные исследования в области переработки растительного и животного сырья