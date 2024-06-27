27 июня

26 июня

Популярное

Фотоловушки в Забайкалье засняли жизнь птиц и зверей

Фотоловушки в Забайкалье засняли жизнь птиц и зверей
Общество,  Фото:нацпарк «Чикой»
Животные по очереди посещают солонцы на территории национального парка «Чикой»

И днём, и ночью на один из солонцов, оборудованных на территории национального парка «Чикой» в Забайкальском крае, приходят подкрепиться копытные животные.

Соль – крайне важная составляющая рациона питания многих лесных животных, в первую очередь, лосей, изюбрей и косуль. Именно они попали на кадры фотоловушки. Также в этот раз под прицел камер попали ворон и даурский журавль.

- В нашем районе и в национальном парке наиболее часто встречаются и гнездятся журавли: красавки и серые журавли, с которыми знакомы жители района. Даурские журавли встречаются гораздо реже, но они также гнездятся в угодьях района. Выбраны символом Забайкальского края. Кроме упомянутых выше четырёх видов журавлей, в район могут залетать черные журавли, обычно молодые неразмножающиеся особи, и стерхи. Но это исключительно редкие случаи, - пояснили в пресс-службе национального парка «Чикой».

Забайкальский край дикие животные фотоловушка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии коровы оккупировали центр посёлка
В Бурятии коровы оккупировали центр посёлка
Общество, 27.06.2024
А ещё они лежат прямо на детской площадке
В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу
В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество, 27.06.2024
Работы могут завершить раньше установленного срока
Фотоловушки в Забайкалье засняли жизнь птиц и зверей
Фотоловушки в Забайкалье засняли жизнь птиц и зверей
Общество, 27.06.2024
Животные по очереди посещают солонцы на территории национального парка «Чикой»
В Бурятии до +28 градусов
В Бурятии до +28 градусов
Общество, 27.06.2024
Ожидается дождь 
В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
Общество, 26.06.2024
Традиционное мероприятие проведут в Баргузинском районе
В Бурятии начинает работу Азиатский юридический форум
В Бурятии начинает работу Азиатский юридический форум
Общество, 26.06.2024
Площадками мероприятия станут два вуза республики
В Улан-Удэ проведут конференцию в честь 50-летия БАМа
В Улан-Удэ проведут конференцию в честь 50-летия БАМа
Общество, 26.06.2024
Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей
В Улан-Удэ раздадут животных из приютов
В Улан-Удэ раздадут животных из приютов
Общество, 26.06.2024
Горожанам предложат забрать безнадзорных собак
Тува сохранила второе место в России по рождаемости
Тува сохранила второе место в России по рождаемости
Общество, 26.06.2024
Также республика осталась лидером в Сибири
В республиканском медколледже в Бурятии сменится директор
В республиканском медколледже в Бурятии сменится директор
Общество, 26.06.2024
Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 26.06.2024
Обряды проведут с 27 июня по 6 июля
В райцентре Бурятии отремонтируют библиотеку
В райцентре Бурятии отремонтируют библиотеку
Общество, 26.06.2024
На ремонт направят более 4 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^