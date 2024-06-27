Фотоловушки в Забайкалье засняли жизнь птиц и зверей

Животные по очереди посещают солонцы на территории национального парка «Чикой»
И днём, и ночью на один из солонцов, оборудованных на территории национального парка «Чикой» в Забайкальском крае, приходят подкрепиться копытные животные.
Соль – крайне важная составляющая рациона питания многих лесных животных, в первую очередь, лосей, изюбрей и косуль. Именно они попали на кадры фотоловушки. Также в этот раз под прицел камер попали ворон и даурский журавль.
- В нашем районе и в национальном парке наиболее часто встречаются и гнездятся журавли: красавки и серые журавли, с которыми знакомы жители района. Даурские журавли встречаются гораздо реже, но они также гнездятся в угодьях района. Выбраны символом Забайкальского края. Кроме упомянутых выше четырёх видов журавлей, в район могут залетать черные журавли, обычно молодые неразмножающиеся особи, и стерхи. Но это исключительно редкие случаи, - пояснили в пресс-службе национального парка «Чикой».
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