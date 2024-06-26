В Улан-Удэ раздадут животных из приютов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Горожанам предложат забрать безнадзорных собак



В столице Бурятии 29 июня пройдёт общегородская акция «Обрети друга» (6+). С 10:00 до 16:00 на двух площадках перед торговым центром «Мёд» и в парке имени Орешкова все желающие могут познакомиться с животными из приюта и выбрать себе любимца.



– Горожане могут посмотреть животных, выбрать себе хорошего друга и подарить ему дом. Также на площадках будут работать ветеринарные посты, в которых можно будет зарегистрировать своего питомца и вакцинировать его, – рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.



На площадки привезут не всех отловленных собак, поэтому горожане смогут на месте запросить у кураторов акции базу всех животных, которые находятся сейчас в приютах и выбрать для себя питомца. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

