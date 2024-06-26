В Бурятии начинает работу Азиатский юридический форум

Площадками мероприятия станут два вуза республики



Завтра в Улан-Удэ стартует I Азиатский юридический форум, посвящённый 30-летию системы высшего юридического образования в Республике Бурятия. Он состоится с 27 июня по 6 июля года на площадках Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



Как сообщили в БГУ, Азиатский юридический форум (АЮФ) – это международная площадка для глобального общения представителей юридической науки и практики по различным инновационным направлениям: «Государство и право», «Бизнес и право», «Цифровые технологии и право», «Образование и право», «Безопасность и право» и «Туризм и право».



Участие примут представители 5 стран. В Улан-Удэ соберутся учёные, бизнесмены, юристы-практики, медиаторы, представители исполнительной и законодательной ветвей власти федерального и регионального уровней, а также зарубежные гости из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.



На форуме выступят более 100 спикеров. За 10 дней работы будут организованы 15 рабочих площадок. Для представителей федеральных и региональных органов государственной власти будут проведены три экспертные сессии:

- «Контрольная (надзорная) деятельность как драйвер экономического роста»;

- «Цифровые технологии в праве и правотворчестве»;

- «Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности в сфере туризма».



Открытие состоится в четверг, 27 июня. Будут проведены две международные научно-практические конференции: молодёжная научно-практическая конференция «Сравнительное правоведение в странах Азии-XV» и «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основа развития российской государственности».



Возрастное ограничение: 18+.

