Площадками мероприятия станут два вуза республики
Завтра в Улан-Удэ стартует I Азиатский юридический форум, посвящённый 30-летию системы высшего юридического образования в Республике Бурятия. Он состоится с 27 июня по 6 июля года на площадках Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Как сообщили в БГУ, Азиатский юридический форум (АЮФ) – это международная площадка для глобального общения представителей юридической науки и практики по различным инновационным направлениям: «Государство и право», «Бизнес и право», «Цифровые технологии и право», «Образование и право», «Безопасность и право» и «Туризм и право».
Участие примут представители 5 стран. В Улан-Удэ соберутся учёные, бизнесмены, юристы-практики, медиаторы, представители исполнительной и законодательной ветвей власти федерального и регионального уровней, а также зарубежные гости из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.
На форуме выступят более 100 спикеров. За 10 дней работы будут организованы 15 рабочих площадок. Для представителей федеральных и региональных органов государственной власти будут проведены три экспертные сессии:
- «Контрольная (надзорная) деятельность как драйвер экономического роста»;
- «Цифровые технологии в праве и правотворчестве»;
- «Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности в сфере туризма».
Открытие состоится в четверг, 27 июня. Будут проведены две международные научно-практические конференции: молодёжная научно-практическая конференция «Сравнительное правоведение в странах Азии-XV» и «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей как основа развития российской государственности».
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии начинает работу Азиатский юридический форум
Общество, Фото:
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