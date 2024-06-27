Работы могут завершить раньше установленного срока
В Закаменском районе Бурятии, в селе Дутулур полным ходом ведутся работы по ремонту автомобильной дороги. Ремонтируют улицу Центральную, также обустраивают подъезды к школе и детскому саду.
Как сообщили в администрации района, на текущий момент работы идут с опережением графика. Уже на 100 % выполнены работы по укладке асфальтового покрытия. Осталось доделать следующие виды работ: установка водопропускной трубы, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.
Срок окончания работ по контракту – 15 ноября этого года. Однако ожидается, что работы будут завершены раньше установленного срока.
В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество, Фото:
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