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В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу

В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Работы могут завершить раньше установленного срока

В Закаменском районе Бурятии, в селе Дутулур полным ходом ведутся работы по ремонту автомобильной дороги. Ремонтируют улицу Центральную, также обустраивают подъезды к школе и детскому саду.

Как сообщили в администрации района, на текущий момент работы идут с опережением графика. Уже на 100 % выполнены работы по укладке асфальтового покрытия. Осталось доделать следующие виды работ: установка водопропускной трубы, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Срок окончания работ по контракту – 15 ноября этого года. Однако ожидается, что работы будут завершены раньше установленного срока.
Бурятия Закаменский район дорожный ремонт

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