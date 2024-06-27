В улусе Бурятии ремонтируют центральную улицу

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Работы могут завершить раньше установленного срока



В Закаменском районе Бурятии, в селе Дутулур полным ходом ведутся работы по ремонту автомобильной дороги. Ремонтируют улицу Центральную, также обустраивают подъезды к школе и детскому саду.



Как сообщили в администрации района, на текущий момент работы идут с опережением графика. Уже на 100 % выполнены работы по укладке асфальтового покрытия. Осталось доделать следующие виды работ: установка водопропускной трубы, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.



Срок окончания работ по контракту – 15 ноября этого года. Однако ожидается, что работы будут завершены раньше установленного срока.

